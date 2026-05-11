Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika.
U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno".
"Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog naroda, a kada Tramp nije zadovoljan time, prirodno je da je to bolje", naveo je izvor.
Dodaje se i da, kako tvrdi izvor, Tramp "generalno ne prihvata realnost" i da ga zbog toga, kako je rekao, "Iran stalno pobeđuje".
Reakcija dolazi nakon što je Tramp ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da mu se iranski predlog "ne dopada".
