Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika.

U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno".

"Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog naroda, a kada Tramp nije zadovoljan time, prirodno je da je to bolje", naveo je izvor.

Dodaje se i da, kako tvrdi izvor, Tramp "generalno ne prihvata realnost" i da ga zbog toga, kako je rekao, "Iran stalno pobeđuje".

Reakcija dolazi nakon što je Tramp ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da mu se iranski predlog "ne dopada".