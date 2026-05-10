Američki predsednik Donald Tramp izazvao je pometnju svojim poslednjim izjavama o vojnim operacijama u Iranu, iznoseći kontradiktorne tvrdnje o statusu sukoba.



U razgovoru za emisiju "Puna mera sa Šeril Atkinosn" Tramp je upitan da li može da potvrdi da su vojne operacije u Iranu u potpunosti završene.

Njegov odgovor bacio je novo svetlo na trenutnu situaciju na terenu.

- Ne, nisam to rekao. Rekao sam da su poraženi, ali to ne znači da je sve gotovo - objasnio je Tramp.

Procena uništenih ciljeva

Predsednik SAD Donald Tramp je sugerisao da je vojska bila spremna za nastavak udara, ali da je postignuti stepen destrukcije već naneo nenadoknadivu štetu Iranu.

Tramp tvrdi da je uništeno oko 70% planiranih ciljeva.

Naglasio je da postoje i drugi ciljevi koje bi SAD mogle uništiti ako se za tim ukaže potreba.

- Mogli smo da nastavimo još dve nedelje i uništimo svaki cilj. Ali čak i da to nismo uradili, biće im potrebno mnogo godina da se oporave - izjavio je Tramp.

Neizvesnost oko daljih koraka

Ove izjave ukazuju na to da, iako je intenzitet sukoba možda opao, Vašington zadržava pravo na nove vojne akcije.

Trampovo insistiranje na tome da "poražen" ne znači i "završen" ostavlja otvoren prostor za dalju eskalaciju, dok analitičari pokušavaju da odrede da li je ovo uvod u trajniji mir ili samo pauza u operacijama.