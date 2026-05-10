Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena, dodajući da SAD neće dozvoliti Teheranu da dođe do nuklearnog oružja, uz poruku da će "u nekom trenutku" doći do obogaćenog uranijuma zakopanog duboko ispod ruševina.

U razgovoru za američku televiziju "National News Desk" Tramp je ocenio da je Iran "poražen", ali je naglasio da to ne znači da su sve operacije okončane.

"Možemo da nastavimo još dve nedelje i pogodimo sve ciljeve. Oko 70 odsto je već pogođeno, ali preostali ciljevi i dalje postoje", rekao je Tramp. On je dodao da bi eventualna dalja dejstva samo predstavljala završne udarce, ali da bi i bez toga Iranu bilo potrebno više godina da obnovi svoje kapacitete.

"Ako bismo otišli sada, Iranu bi trebalo 20 godina da se oporavi", naveo je američki predsednik.

Tramp je istakao da SAD neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje, ocenivši da bi ga Teheran, kako je rekao, "mogao upotrebiti protiv Izraela i regiona".

"Ne možemo nikada dozvoliti Iranu nuklearno oružje”, poručio je Tramp.

Tramp je rekao i da američke snage prate lokacije na kojima se, kako je naveo, nalazi visoko obogaćeni uranijum "zakopan duboko pod ruševinama".

"Ako se neko približi tom materijalu, znaćemo i reagovaćemo", rekao je Tramp.

Dodao je da se preostali deo iranskog nuklearnog programa nalazi pod stalnim nadzorom američkih snaga, uključujući i svemirske sisteme osmatranja.