Ruski zvaničnici različitih rangova koji se sastaju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sada moraju da predaju i svoje ručne satove Federalnoj službi obezbeđenja, uključujući i mehaničke modele. Ovo pravilo, prema navodima opozicionog projekta „Možem objasnit“, stupilo je na snagu još sredinom aprila.

Dva izvora upoznata sa situacijom potvrdila su nova pravila novinarima.

„Telefoni su odavno zabranjeni, a sada su tim zahtevima dodati i satovi, elektronski i mehanički“, rekao je jedan od sagovornika projekta.

Novinari su i sami primetili da zvaničnici koji dolaze na sastanke sa Putinom zaista više ne nose satove. Na primer, guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov pojavio se bez sata, iako ga inače redovno nosi i privatno i na zvaničnim događajima. Sat nije imao ni šef Tambovske oblasti Artem Zdunov.

Ovaj detalj posebno je primećen kod direktora Kamaza Sergeja Kogogina. Na sastanku sa Putinom obe ruke bile su mu bez sata.

Međutim, tokom susreta sa premijerom Mihailom Mišustinom, sat se jasno video na Kogoginovoj ruci. Novinar koji prati rad Kamaza potvrdio je da direktor kompanije redovno nosi sat u svakodnevnom životu.

Kako razlika ne bi bila previše upadljiva, i sam Putin je počeo da skida sat tokom sastanaka jedan na jedan u svom kabinetu. Ipak, tokom jednog susreta sa čečenskim liderom Ramzanom Kadirovim dogodila se neprijatna situacija.

Putin je, po svemu sudeći, zaboravio da skine sat, pa je tokom čitavog sastanka levom rukom pokušavao da ga prekrije.

Neki su ipak „jednakiji“ od drugih

Nova pravila ne odnose se na članove Putinovog najužeg kruga, odnosno ljude koji ga poznaju godinama, tvrdi izvor blizak situaciji.

„I oni predaju telefone, ali pravilo o satovima za sada ne važi za njih. Za niže rangirane zvaničnike više ništa nije dozvoljeno“, naveo je izvor.

To potvrđuje i snimak sastanka Putina sa direktorom Rosteka Sergejem Čemezovim. Na levoj ruci šefa državne korporacije jasno se vidi sat, za razliku od većine guvernera i drugih zvaničnika. Čemezov i Putin prijatelji su više od 40 godina.

Ranije su evropske obaveštajne službe tvrdile da Putin strahuje od atentata i mogućeg puča. Zbog rata koji za Kremlj ne donosi očekivane rezultate, kao i ubistava visokih vojnih zvaničnika u Moskvi, raste napetost unutar ruskih bezbednosnih struktura.

Pojavile su se i informacije da bi prekidi interneta u Moskvi mogli biti povezani upravo sa Putinovim bezbednosnim merama i zaštitom od mogućih napada dronovima.

Kuvarima, telohraniteljima i fotografima koji rade u blizini Putina navodno je zabranjeno korišćenje javnog prevoza i uređaja povezanih na internet tokom obavljanja dužnosti.