Rusija je ponudila da naoruža Iran hiljadama dronova za napad na američke trupe u Zalivu, sugeriše procureli obaveštajni dokument Kremlja.

Novootkriveni dokumeti otkrivaju da je Vladimir Putin ponudio Teheranu obuku o korišćenju neometljivih optičkih dronova protiv američkih vojnika, prema pisanju lista „The Economist“.

Tajni plan ruske Glavne obaveštajne uprave (GRU) predviđao je isporuku Iranu 5.000 dronova kratkog dometa i nepoznatog broja satelitski vođenih sistema većeg dometa.

Smatra se da je Moskva već dostavljala obaveštajne podatke Iranu kako bi pomogla u ciljanju američkih trupa u regionu, ali ovo je do sada najjača sugestija da je ponudila da naoruža svog bliskog saveznika.

To označava značajno zaoštravanje odnosa dve zemlje, s obzirom na to da Iran već dugo snabdeva Rusiju dronima Šahed koji se koriste u Ukrajini.

Dronovi sa optičkim vlaknima transformisali su bojno polje u Ukrajini od 2024. godine nadalje, otkrivajući kretanje trupa preko ogromnih područja u roku od nekoliko minuta.

Za razliku od konvencionalnih dronova, koji se vode radio signalima koji se mogu ometati, dronovi sa optičkim vlaknima se kontrolišu tankim žicama koje se vuku iza njih dok lete, što ih čini praktično nemogućim elektronski onesposobiti.

Operatori ih mogu koristiti za izvođenje preciznih napada na udaljenosti većoj od 40 kilometara. Pošto se ne mogu ometati, dronovi su pogodni za snage koje žele da napadnu američke trupe u Zalivu.

Smatra se da je predlog od 10 stranica sastavljen u prvih šest nedelja rata, kada je razmatrana mogućnost da Donald Tramp naredi kopnenim trupama da napadnu Iran.

Sadržao je šest dijagrama i mapu koja prikazuje ostrva uz obalu Irana, uključujući ostrvo Harg, vitalni naftni terminal koji su američke snage razmatrale da zauzmu.

Plan je takođe predviđao snabdevanje Iranom dronova dugog dometa, vođenih satelitima, opremljenih Starlink terminalima – istih sistema koje je Rusija koristila sa razarajućim dejstvom protiv ukrajinske protivvazdušne odbrane i logistike pre nego što je Ilon Mask prekinuo ruski pristup 2026. godine.

Jedan od šest dijagrama u dokumentu prikazuje kako bi iranski operateri, obučeni od strane Rusije, mogli da lansiraju rojeve od pet ili šest dronova za napad na američke desantne brodove sa skrivenih pozicija udaljenih do 32 kilometra.

GRU je takođe predložio da regrutuje operativce među procenjenih 10.000 iranskih studenata koji studiraju na ruskim univerzitetima, prema planu.

Bili bi regrutovani zajedno sa Tadžicima, koji govore i ruski i jednu verziju persijskog jezika, i sirijskim alavitima lojalnim svrgnutom režimu Bašara el Asada.

Krajem marta, zapadni obaveštajni zvaničnici su izvestili da se Rusija sprema da pošalje Iranu nadograđene verzije dronova dugog dometa „Šahed“, koje je prvobitno kupila od Teherana 2022. godine i počela da proizvodi u zemlji 2023. godine.

Ruske varijante su sposobnije da izbegnu protivvazdušnu odbranu i mogu da nose veći teret. Dronovi sa optičkim vlaknima su već počeli da se pojavljuju na Bliskom istoku.

U Libanu, militantna grupa Hezbolah , koju podržava Iran, koristila ih je za napad na izraelske snage, a izraelski zvaničnici su potvrdili da je dronove obezbedila iranska revolucionarna garda.