Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su ankete koje pokazuju da podrška ratu protiv Irana opada "lažne" i ocenio da su pitanja u anketama usmerena protiv njega i pristrasna.

"Daju mi lažne ankete. Uradili su anketu o ratu sa Iranom i rekli da ga podržava samo 32 odsto ljudi. Pa ni ja ga ne volim i uopšte ne volim rat, ali mi smo bolje opremljeni i imamo najveću vojsku na svetu", rekao je Tramp tokom događaja posvećenog malim preduzećima u Beloj kući, prenosi CNN.

Američki predsednik je naveo da su pitanja u anketama usmerena protiv njega i pristrasna, dodajući da bi "anketari umesto toga trebalo da pitaju da li Amerikanci veruju da bi Iranu trebalo dozvoliti da ima nuklearno oružje".

"Čak i tada, verovatno ne bi bilo razlike. Ne bi bilo 32 odsto. Ali čak i da pitate to, opet bi bilo 32 odsto jer su ankete lažne. Mislim, potpuno su lažne", izjavio je Tramp.

Ovi komentari američkog predsednika predstavljaju već drugi direktan napad na rezultate anketa o ratu sa Iranom koje se sprovode u poslednjih nekoliko dana, iako je nejasno na koje ankete je Tramp tačno kritikovao.

Anketa Vašington posta, ABC News i Ipsosa objavljena u petak, u trenutku kada je nestabilni prekid vatre između SAD i Irana doveden u pitanje zbog produžene blokade Ormuskog moreuza, pokazala je da samo 36 odsto ispitanika smatra da su SAD učinile ispravnu stvar kada su upotrebile vojnu silu protiv Irana.