Iz Stejt departmenta je saopšteno da će Rubio, koji je katolik, boraviti u Italiji u četvrtak i petak. Ovo nije njegova prva poseta Vatikanu, jer je od stupanja na funkciju već nekoliko puta boravio u Rimu.

“Rubio će se sastati sa vrhom Vatikana kako bi razmotrili situaciju na Bliskom istoku i uzajamne interese na Zapadnoj hemisferi”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će razgovori sa italijanskim zvaničnicima biti usmereni na bezbednosnu saradnju i strateška pitanja od zajedničkog interesa.

Rubijova poseta dolazi u osetljivom trenutku, nakon što je Tramp javno kritikovao papu Lava XIV zbog njegovih stavova o Bliskom istoku. Dodatne reakcije izazvala je i objava američkog predsednika na društvenim mrežama, u kojoj je sebe uporedio sa Isusom Hristom, što je kasnije obrisano.

Tramp je odbio da se izvini papi, navodeći da je u toj objavi sebe zamišljao kao lekara.

Rubio se i ranije nalazio u ulozi posrednika koji ublažava ili objašnjava Trampove oštre poruke, posebno kada je reč o Evropi, NATO-u i Bliskom istoku. Ipak, ovaj spor sa papom dobija dodatnu težinu u unutrašnjem političkom kontekstu SAD, uoči predstojećih izbora za Kongres.

Sa druge strane, papa je poručio da njegovi pozivi na mir i kritike sukoba, uključujući rat u Iranu, nisu usmereni protiv Trampa ili bilo koje druge pojedinačne političke figure.