Islamski militanti i separatisti saopštili su da su u subotu napali nekoliko lokacija u glavnom gradu Malija, Bamaku, i drugim gradovima, u jednom od najvećih koordinisanih napada u toj zapadnoafričkoj zemlji poslednjih godina. Vlada nije objavila broj žrtava, ali je saopštila da je 16 ljudi ranjeno u napadima.

Mali se ranije suočio sa pobunama koje su vodili militanti povezani sa Al Kaidom i grupom Islamska država, kao i sa separatističkom pobunom na severu zemlje.

Većinu detalja o napadima koji su se odvijali u subotu dobili su od lokalnih stanovnika, koji su razgovarali sa Asošijejted presom telefonom.

Militantna grupa JNIM, povezana sa Al Kaidom, preuzela je odgovornost za napade na međunarodni aerodrom u Bamaku i četiri druga grada u centralnom i severnom Maliju. U tvrdnji, objavljenoj na njihovoj veb stranici Azalak, navodi se da su napadi izvedeni zajedno sa Frontom za oslobođenje Azavada, separatističkom grupom koju predvode Tuarezi.

Malijska vojska je u saopštenju navela da su „neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene lokacije i kasarne“ u Bamaku i da su vojnici „angažovani u eliminaciji napadača“.

U drugom saopštenju, kasnije objavljenom, navodi se da je situacija pod kontrolom.

Gotovo istovremeni napadi

Novinar Asošijejted presa u Bamaku čuo je kontinuiranu pucnjavu iz teškog i automatskog oružja iz pravca međunarodnog aerodroma Modibo Keita, oko 15 kilometara od centra grada. Helikopter je leteo iznad obližnjih naselja. Aerodrom se nalazi pored vazduhoplovne baze koju koriste malijske vazduhoplovne snage. Stanovnik koji živi u blizini aerodroma takođe je prijavio pucnjavu i tri helikoptera iznad njih.

Ambasada SAD u Bamaku izdala je bezbednosno upozorenje navodeći izveštaje o eksplozijama i pucnjavi u blizini Katija i međunarodnog aerodroma i pozvala građane SAD da se sklone i izbegavaju putovanja tamo.

Portparol vlade Malija, general Isa Usman Kulibali, rekao je na državnoj televiziji kasno u subotu da je 16 ljudi ranjeno, uključujući civile i vojno osoblje, i da je nekoliko militanata ubijeno. Nije naveo broj žrtava.

Guverner okruga Bamako, Abdulaj Kulibali, najavio je trodnevni policijski čas preko noći, od 21 čas. do 6 sati ujutru

Stanovnik Katija, grada blizu Bamaka u kojem se nalazi glavna vojna baza Malija, rekao je da ga je probudio zvuk pucnjave i eksplozija.

General Asimi Goita, vođa malijske vojne hunte, živi u Katiju. Rezidencija ministra odbrane Malija, Sadija Kamare, teško je oštećena eksplozijom tokom napada, rekao je vlasnik obližnje prodavnice za AP.

Stanovnici su govorili pod uslovom anonimnosti iz straha od odmazde.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju konvoje militanata u kamionima i motociklima kako se kreću pustim ulicama Katija, dok stanovnici sa strahom posmatraju. Stanovnici Sevarea i Moptija, dva grada u centralnom Maliju, takođe su prijavili napade naoružanih ljudi.

Drugi video snimci - iz severnih gradova Kidal i Gao - prikazuju razmenu vatre na ulicama, sa leševima koji leže na zemlji.

Pobunjenici su ušli u Kidal, preuzevši kontrolu nad nekim naseljima i dovevši do razmene vatre sa vojskom, rekao je bivši gradonačelnik grada za AP telefonom, govoreći pod uslovom da ostane anoniman iz straha za svoju bezbednost.

Separatisti se pridružili islamskim militantima

Mohamed Elmaulud Ramadane, portparol separatističkog pokreta Azavad, rekao je u objavi na Fejsbuku da su njegove snage preuzele kontrolu nad Kidalom, kao i nad nekim oblastima u Gau, još jednom severoistočnom gradu.

AP nije mogao nezavisno da potvrdi ovu tvrdnju. Separatisti Azavada godinama se bore za stvaranje nezavisne države na severu Malija.

Kidal je dugo služio kao uporište separatističke pobune pre nego što su ga 2023. godine zauzele snage malijske vlade i ruski plaćenici. Njegovo zauzimanje označilo je značajnu simboličnu pobedu za huntu i njene ruske saveznike.

Stanovnik Gaoa, najvećeg grada na severu Malija, rekao je da su pucnjava i eksplozije počele u ranim jutarnjim satima u subotu i da su se čule i kasnije tog jutra.

„Sila eksplozija trese vrata i prozore moje kuće. Prestravljen sam“, rekao je stanovnik telefonom, govoreći pod uslovom anonimnosti zbog zabrinutosti za svoju bezbednost. Stanovnik je rekao da je pucnjava došla iz vojnog kampa i aerodroma, koji se nalaze jedan pored drugog.

Ulf Lesing, šef programa Sahel u Fondaciji Konrad Adenauer, rekao je da napad izgleda kao najveći koordinisani napad u Maliju u poslednjih nekoliko godina.

„Posebno je zabrinjavajuće što je JNIM očigledno koordinirao današnje napade sa tuarezkim pobunjenicima“, rekao je Lesing. Džihadisti i tuarezki pobunjenici su se udružili i ranije, 2012. godine, dodao je.

U to vreme su zajednički preplavili severni Mali, „izazivajući bezbednosnu krizu u regionu“, rekao je Lesing.

Okrećući se Rusiji

Pored Malija, susedni Niger i Burkina Faso takođe se bore protiv Al Kaide i saradnika ID.

Nakon vojnih udara, hunte u ove tri zemlje su se okrenule od zapadnih neprijatelja ka Rusiji, za pomoć u borbi protiv islamskih militanata. Ali bezbednosna situacija se pogoršala u poslednje vreme, kažu analitičari, sa rekordnim brojem napada militanata. Vladine snage su takođe optužene za ubijanje civila za koje sumnjaju da sarađuju sa militantima.

2024. godine, grupa povezana sa Al Kaidom preuzela je odgovornost za napad na aerodrom u Bamaku i vojni kamp za obuku u glavnom gradu, ubivši desetine ljudi.