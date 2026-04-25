Nemačka sprema veliku reformu penzionog sistema koja bi mogla iz korena da promeni način na koji građani planiraju starost. Kancelar Fridrih Merc jasno je poručio da državno penziono osiguranje više neće garantovati dosadašnji standard života.

– Državna penzija ubuduće će biti samo osnovna zaštita – naglasio je Merc, dodajući da postojeći model više nije održiv.

Penzija više nije dovoljna

Prema planovima, zakonska penzija u budućnosti neće moći da pokrije sve troškove života, već će služiti kao sigurnosna mreža.

To znači da će građani morati sami da obezbede dodatne prihode za starost.

Privatna štednja u prvi plan

Reforma predviđa jači fokus na individualnu štednju i ulaganja.

To uključuje:

ličnu štednju građana

penzione fondove

štedne programe koje nude poslodavci

Ovakav model već funkcioniše u nekim evropskim zemljama, poput Švedske, gde se kombinuju državna i privatna penzija.

Ključni razlozi reforme

Nemačka vlada pokušava da odgovori na sve veći pritisak na penzioni sistem, pre svega zbog:

starenja stanovništva

opterećenja javnih finansija

Specijalna komisija već radi na detaljima, a prve konkretne mere očekuju se tokom leta.

Promene koje će izazvati buru

Očekuje se da će ova reforma pokrenuti ozbiljnu društvenu raspravu, jer menja osnovni princip sistema koji je godinama važio u Nemačkoj.

Za sada nije jasno da li će izmene uticati na sadašnje penzionere, ali je gotovo sigurno da će imati veliki uticaj na buduće.

Važno i za Srbe u Nemačkoj

Promene će se odnositi i na radnike iz inostranstva, uključujući veliki broj građana Srbije koji rade u Nemačkoj.

To znači da će i oni morati da se prilagode novom modelu i više planiraju sopstvenu finansijsku sigurnost.