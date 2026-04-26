Najvažnije:

Predsednik SAD Donald Tramp je odustao od planova da američka delegacija poseti Pakistan, rekavši da će se razgovori nastaviti telefonom nakon što je Iran odbio da se direktno sastane sa američkim pregovaračima.

Tramp je rekao da je od tada dobio novi predlog od Teherana, koji nudi „mnogo, ali ne dovoljno“. Nije izneo detalje.

Pregovori su naišli na višestruke prepreke, a Tramp je okrivio „unutrašnje borbe“ u Teheranu za komplikovanje napora.

Najviši iranski diplomata, koji se u subotu sastao sa pakistanskim posrednicima, rekao je da nije jasno da li je Vašington „zaista ozbiljan u vezi sa diplomatijom“.

U odsustvu sporazuma, američka pomorska blokada uzrokuje rast cena hrane i nezaposlenost za obične Irance, dok efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana ima ekonomske posledice širom sveta.

Izrael je pokrenuo smrtonosne napade na južni Liban, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je nedavno produžen za tri nedelje. Hezbolah, koji podržava Iran, ispalio je rakete na Izrael.

Iranski poslanici razmatraju plan o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom

Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta radi na detaljima plana od 12 tačaka kojim bi se strateško upravljanje Ormuskim moreuzom stavilo pod kontrolu Irana, javlja Tasnim.

Član parlamentarne komisije Fadahosein Maleki rekao je danas za Tasnim da je pregled plana o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom trenutno na dnevnom redu komisije, napominjući da su neke od njegovih odredbi već odobrene. On je napomenuo da predlog sadrži 12 tačaka, rekavši da će preostali sadržaj plana biti ispitan na predstojećim sednicama kako bi mogao da se pripremi konačni izveštaj komisije.

Arakči predstavio pakistanskim posrednicima "izvodljiv okvir" o okončanju rata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je tokom svoje "veoma plodonosne posete" Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana. Arakči je naveo da Iran pridaje veliki značaj "bratskim naporima Pakistana da se vrati mir u region".

"Preneo sam stav Teherana u vezi sa izvodljivim okvirom za trajno okončanje rata protiv Irana. Još uvek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom", napisao je šef iranske diplomatije na platformi X, nakon što je završio jednodnevnu posetu pakistanskom glavnom gradu na čelu diplomatske delegacije. Nakon razgovora sa visokim pakistanskim zvaničnicima o regionalnoj bezbednosti i prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama, Arakči je napustio Islamabad i stigao u omansku prestonicu Maskat, prenosi iranska TV Press.

IRGC: Odgovor Irana na potencijalne napade prevazići će očekivanja neprijatelja

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas da će svaka nova vojna akcija protiv Irana biti dočekana odgovorom na nivou "strateškog odvraćanja", upozoravajući na pojačanu spremnost zemlje da reaguje na eventualne napade. U saopštenju se navodi da bi odgovor na potencijalnu novu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "prevazišao očekivanja neprijatelja" i doveo do značajnog povećanja intenziteta odmazde, prenosi iranska TV Press.

"Svaka dalja agresija neprijatelja i onih koji ne žele dobro ovoj zemlji nesumnjivo će se suočiti sa odgovorom koji prevazilazi očekivanja neprijatelja, na nivou strateškog odvraćanja", navodi se u saopštenju.

