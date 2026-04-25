U američkoj vojsci odvija se ozbiljna čistka koja već potresa vrh oružanih snaga, a sve ukazuje na to da predsednik Donald Tramp želi potpunu kontrolu nad vojnom hijerarhijom i ljudima koji donose ključne odluke.

Otpuštanje sekretara mornarice Džona Felana samo je jedan u nizu poteza, jer je, prema procenama, već između 15 i 20 generala i visokih oficira uklonjeno, zamenjeno ili sklonjeno sa ključnih pozicija.

Prema analizama, cilj je jasan – na vrh vojske dovesti kadrove koji neće postavljati pitanja, već će slediti naređenja bez zadrške.

Kako navode sagovornici iz vojno-političkih krugova, mnogi od smenjenih oficira nisu podržavali ideju nastavka sukoba sa Iranom, što je dodatno ubrzalo njihovu smenu. Nova postavka, tvrdi se, treba da obezbedi potpunu usklađenost između Bele kuće i Pentagona.

Rat kao biznis, ne kao strategija

Međutim, postavlja se pitanje da li ovakve promene mogu zaista ojačati vojsku. Kritičari upozoravaju da američki vojno-industrijski kompleks funkcioniše po principu profita, gde je dugotrajan sukob često važniji od brze i efikasne pobede.

Iskustva iz Iraka i Avganistana dodatno pojačavaju sumnje, a kada je reč o potencijalnom sukobu sa Iranom, mnogi smatraju da bi takav scenario bio daleko komplikovaniji i rizičniji.

Sukob sa realnošću

Posebnu zabrinutost izazivaju i navodi da se stručni i školovani generali zamenjuju ljudima koji su pre svega politički podobni. Kritike idu toliko daleko da se tvrdi kako se strateške odluke donose bez dovoljno razumevanja osnovnih vojnih i naučnih činjenica.

Navodi se da su upravo zbog toga profesionalni oficiri često u sukobu sa političkim vrhom, jer ukazuju na ograničenja i realne kapacitete vojske – nešto što ne odgovara ambicioznim planovima.

Menjanje ljudi, ali ne i realnosti

I pored smena i reorganizacije, mnogi analitičari veruju da se suština neće promeniti. Bez obzira na to ko sedi na čelu jedinica, procene o težini potencijalnih operacija ostaju iste.

Prema tim stavovima, čak i najlojalniji kadrovi, kada se suoče sa realnim podacima i odnosom snaga, dolaze do zaključaka koji se ne uklapaju u političke planove.

Zbog toga se sve više govori da je u pitanju pokušaj da se vojska prilagodi viziji koja ne odgovara stvarnim uslovima na terenu – što bi moglo imati ozbiljne posledice.