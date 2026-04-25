Pitanje koje muči hiljade penzionera u Srbiji je jednostavno – do kada mogu da podignu kredit? Iako zakon ne postavlja strogu granicu, banke imaju svoja jasna pravila koja praktično određuju ko ima šansu, a ko ostaje bez mogućnosti zaduživanja.

U praksi, većina banaka odobrava kredite klijentima koji u trenutku podnošenja zahteva imaju između 55 i 77 godina. Ključni uslov je da korisnik kredita u trenutku otplate poslednje rate ne sme imati više od 78 godina.

To znači da godine direktno određuju koliko dugo možete otplaćivati kredit – što je klijent stariji, rok otplate se drastično skraćuje.

Nema minimalne penzije po zakonu

Za razliku od onoga što mnogi misle, ne postoji zakonski propisan minimalni iznos penzije kao uslov za kredit. Umesto toga, svaka banka pojedinačno procenjuje da li je klijent sposoban da redovno izmiruje obaveze.

U toj proceni gleda se više faktora:

visina penzije

postojeća zaduženja

odnos između prihoda i mesečne rate

Kolika penzija „prolazi“?

Prema bankarskoj praksi, donja granica penzije za odobravanje kredita najčešće se kreće između 12.000 i 25.000 dinara mesečno.

Ipak, to nije garancija – konačna odluka zavisi od:

iznosa koji se traži

dužine otplate

ukupnog opterećenja kućnog budžeta

U nekim slučajevima moguće je dobiti kredit i sa nižom penzijom, ali tada banke obično nude manji iznos ili kraći rok otplate.

Svaka banka – svoja pravila

Kako ne postoje jedinstveni uslovi na nivou države, razlike između banaka mogu biti velike. Upravo zato savet za penzionere je jasan – pre nego što podnesu zahtev, treba da obiđu više banaka i uporede ponude.

U suprotnom, lako mogu propustiti povoljniju opciju ili dobiti nepovoljnije uslove nego što bi mogli.