Pentagon se suočava sa problemima u obezbeđivanju sredstava za bržu obnovu ključne municije potrošene tokom američko-izraelske vojne operacije protiv Irana, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na izvore iz američke administracije.

Još u januaru, američka kompanija Lokid Martin postigla je okvirni dogovor sa Ministarstvom odbrane o značajnom povećanju proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane THAAD, ali taj plan za sada nije realizovan. Kako navode zvaničnici, proširenje proizvodnje nije pokrenuto jer Pentagon i dalje čeka odobrenje dodatnih sredstava iz Kongresa, dok se postojeće zalihe ubrzano troše.

Američki arsenal dodatno opterećuje velika potrošnja skupih raketnih sistema. Među najviše korišćenim istaknute su krstareće rakete JASSM-ER, kojih je tokom operacije protiv Irana ispaljeno oko 1.100, pri čemu svaka košta oko 1,1 milion dolara. Nakon toga, u rezervi je ostalo približno 1.500 ovih projektila. Istovremeno, potrošeno je više od 1.200 presretača Patriot, dok je tokom cele 2025. proizvedeno svega oko 600, uz cenu od oko 4 miliona dolara po komadu.

U analizi Centra za strateške i međunarodne studije upozorava se da bi Sjedinjene Države mogle da se suoče sa nedostatkom ključne municije u slučaju budućih velikih sukoba, upravo zbog iscrpljivanja zaliha u operaciji protiv Irana.

Dodatni problem predstavlja i smanjenje budžetskih zahteva. Kako je ranije objavio Vašington post, administracija Donalda Trampa planira da umanji zahtev za finansiranje ove operacije sa više od 200 milijardi dolara na između 80 i 100 milijardi.