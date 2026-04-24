"Španija je član NATO-a. I ne vidim razlog zašto bi se to promenilo'', rekao je portparol vlade na konferenciji za medije u Berlinu, javlja Rojters.

Prema američkim izvorima Rojtersa, u internom dokumentu Pentagona razmatrane su opcije za pritisak na saveznike NATO-a koji nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom, uključujući i mogućnost suspendovanja Španije i preispitivanje pojedinih diplomatskih stavova.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je da je Španija "lojalni partner" NATO i da u potpunosti ispunjava svoje obaveze.

Sančez je po dolasku na neformalni samit evropskih lidera u Nikoziji rekao da Španija ne postupa na osnovu internih imejlova, već isključivo na osnovu zvaničnih dokumenata i stavova vlade SAD, naglašavajući da Madrid deluje u skladu sa medjunarodnim pravom.