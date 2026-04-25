MEDVED UBIO ŽENU U ŠUMI: Ščepao je dok je telefonom razgovarala sa sinom! Hitne službe zatekle ZASTRAŠUJUĆI prizor

U napadu medveda u zabačenom planinskom području na jugoistoku Poljske stradala je 58-godišnja žena, potvrdili su njen sin i lokalne vlasti

 
Autor:  Milica Krstić
25.04.2026.06:00
Incident se dogodio dok je žena sa svojim 27-godišnjim sinom boravila u šumi u blizini grada Plona u regionu Bješčadske planine, ali su u trenutku napada bili razdvojeni, pišu poljski mediji.

Sin čuo majčine vriske

Prema izjavi sina, on je telefonski razgovarao sa majkom kada je začuo njene vriske. Vatrogasac koji je učestvovao u akciji spasavanja ispričao je za TVN24 šta se dogodilo.

- Prema izjavi sina, bio je na telefonskoj vezi sa majkom kada je čuo kako vrišti: "Medved, medved!", a zatim se veza prekinula - rekao je.

Sin je odmah pozvao pomoć, ali kada su hitne službe stigle na mesto događaja, žena je već bila mrtva. Vatrogasac je dodao da je imala "razderotine i teške povrede glave".

Pavel Giba, portparol lokalnih hitnih službi, izjavio je da su vatrogasci primili poziv od sina oko 10:30 po lokalnom vremenu. Na teren su poslate vatrogasne ekipe i policija, ali je pristup mestu nesreće bio otežan zbog nepristupačnog terena i slabog mobilnog signala.

Istraga i prve izjave

Policijska narednica Ana Olenijašć potvrdila je za poljski portal Onet da se sin u trenutku napada nakratko udaljio.

- Kada se vratio i video da je povređena, pozvao je pomoć - rekla je.

Na mesto događaja u četvrtak popodne izašli su tužilac i lekar. Izabela Jurkovska-Hanus, okružna tužiteljka u Sanoku, izjavila je da u tom trenutku nije bilo okolnosti koje bi ukazivale na bilo koji drugi uzrok smrti osim napada medveda.

Prema medijskim izveštajima, majka i sin su bili u šumi kako bi sakupljali odbačene jelenje rogove. Drugi sin žrtve rekao je za TVN24: "Verovatno je naletela na njega. Kada medved leži, izgleda kao gomila tamne zemlje. Jednom kada napadne, spasa nema."

Vlasti upozoravaju stanovništvo

Nakon tragedije, opština Bukovsko pozvala je stanovnike da izbegavaju obližnja šumska područja. Vojćeh Jankovski, portparol Šumarije Lesko na čijem se području napad dogodio, objasnio je zašto su susreti sa medvedima u ovo doba godine mogući.

- U ovo doba godine medvedi se bude iz zimskog sna i u potrazi za hranom dolaze i na ovakva mesta, blizu ljudskih naselja. Bio je to neočekivan susret i za medveda i za čoveka - rekao je.

U Poljskoj živi oko 100 mrkih medveda, a većina ih obitava upravo u regionu Bješčadskih planina. Smrtonosni susreti ljudi i ovih životinja izuzetno su retki. Prema lokalnim medijima, poslednji zabeleženi smrtonosni napad u Poljskoj dogodio se 2014. godine.

 
Alo.rs/Index.hr
napad šuma medved

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

