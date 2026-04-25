MEDVED UBIO ŽENU U ŠUMI: Ščepao je dok je telefonom razgovarala sa sinom! Hitne službe zatekle ZASTRAŠUJUĆI prizor

Incident se dogodio dok je žena sa svojim 27-godišnjim sinom boravila u šumi u blizini grada Plona u regionu Bješčadske planine, ali su u trenutku napada bili razdvojeni, pišu poljski mediji.

Sin čuo majčine vriske

Prema izjavi sina, on je telefonski razgovarao sa majkom kada je začuo njene vriske. Vatrogasac koji je učestvovao u akciji spasavanja ispričao je za TVN24 šta se dogodilo.

- Prema izjavi sina, bio je na telefonskoj vezi sa majkom kada je čuo kako vrišti: "Medved, medved!", a zatim se veza prekinula - rekao je.

Sin je odmah pozvao pomoć, ali kada su hitne službe stigle na mesto događaja, žena je već bila mrtva. Vatrogasac je dodao da je imala "razderotine i teške povrede glave".

Pavel Giba, portparol lokalnih hitnih službi, izjavio je da su vatrogasci primili poziv od sina oko 10:30 po lokalnom vremenu. Na teren su poslate vatrogasne ekipe i policija, ali je pristup mestu nesreće bio otežan zbog nepristupačnog terena i slabog mobilnog signala.

Istraga i prve izjave

Policijska narednica Ana Olenijašć potvrdila je za poljski portal Onet da se sin u trenutku napada nakratko udaljio.

- Kada se vratio i video da je povređena, pozvao je pomoć - rekla je.

Na mesto događaja u četvrtak popodne izašli su tužilac i lekar. Izabela Jurkovska-Hanus, okružna tužiteljka u Sanoku, izjavila je da u tom trenutku nije bilo okolnosti koje bi ukazivale na bilo koji drugi uzrok smrti osim napada medveda.