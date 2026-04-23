"Naredio sam mornarici Sjedinjenih Država da puca i uništi svaki čamac, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, 159 njih, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Bez oklevanja", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je naveo da američke jedinice za razminiranje trenutno čiste moreuz.

"Ovim naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom", poručio je američki predsednik.

Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina koje je, prema američkim procenama, postavila iranska vojska moglo bi da traje i do šest meseci, a takva operacija verovatno neće da bude sprovedena dok se rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne završi, saopšteno je ranije danas u brifingu Pentagona upućenom Kongresu.

Procenu je tokom zatvorenog izlaganja članovima Odbora za oružane snage Predstavničkog doma izneo visoki zvaničnik Ministarstva odbrane, a prenela su tri izvora upoznata sa sadržajem razgovora, prenosi "Vašington post".

Kako navode američki zvaničnici, ta procena ukazuje da bi ekonomske posledice sukoba mogle da traju do kraja godine ili duže, pre svega kroz visoke cene nafte i goriva.

BONUS VIDEO