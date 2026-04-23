Rusija je optužila evropske zemlje da kroz nedavne vojne vežbe, predvođene Ujedinjenim Kraljevstvom, praktično uvežbavaju scenarije pomorske blokade, ali i mogućeg zauzimanja Kalinjingrada.

Kako prenosi ruska državna agencija, zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško upozorio je da aktivnosti takozvanih Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF) sve više prelaze u fazu ozbiljnih operativnih priprema.

Reč je o koaliciji severnoevropskih država koja, prema njegovim tvrdnjama, sve intenzivnije razvija scenarije brzih vojnih operacija u Arktiku, severnom Atlantiku i Baltičkom moru.

Posebno je istakao da vežbe uključuju simulacije izolacije Kalinjingrada – ruskog eksklava smeštenog između Poljske i Litvanije, koji ima ogroman strateški značaj.

Prema njegovim rečima, vojna aktivnost u tom regionu značajno je pojačana poslednjih godina, dok evropske snage ubrzano podižu nivo spremnosti.

Gruško je ukazao i na operaciju NATO-a pod nazivom „Baltic Sentry“, koja je pokrenuta nakon oštećenja energetskih i komunikacionih kablova na dnu Baltičkog mora.

On tvrdi da je pravi cilj te operacije kontrola ključnih pomorskih pravaca i ograničavanje kretanja robe povezane sa Rusijom.

– NATO se namerno kreće ka većoj konfrontaciji u ovom delu Evrope – poručio je Gruško.

Zajedničke ekspedicione snage okupljaju deset država: Ujedinjeno Kraljevstvo, Dansku, Finsku, Estoniju, Island, Letoniju, Litvaniju, Holandiju, Švedsku i Norvešku. Koalicija je formirana 2015. godine sa ciljem brze reakcije u kriznim situacijama i delovanja u severnim i baltičkim regionima.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je upozorio da bi eventualna blokada Kalinjingrada mogla da dovede do ozbiljne eskalacije i šireg sukoba između Rusije i NATO-a, naglašavajući da je Baltički region jedna od najosetljivijih tačaka trenutnih tenzija.