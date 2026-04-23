Analitičar Borislav Korkodelović izjavio je danas da to što je američki predsednik Donald Tramp produžio primirje sa Iranom na neodređeno vreme, predstavlja pokušaj Trampa da smanji štetu zbog odbijanja iranske delegacije da dođe na pregovore u Islamabad.

Korkodelović je za Tanjug dodao i da Tramp nikada neće kapitulirati, već da će uvek govoriti da je pobedio u ovom ratu koji je sam započeo protivno povelji UN, da će nastaviti da produžava primirje i da će ovaj rat biti pretvoren u zamrznuti sukob

"To znači da će povremeno dolaziti do sukoba i razmene rakreta između Izraela i Irana, SAD po Trampu će reći to više nije naš rat, uništili smo njihovo rukovodstvo, nuklearni program i njihove oružane snage i mi sa time više nemamo ništa", ocenio je on.

Komentarišući to što je Iran odbio da učestvuje u drugoj rundi mirovnih pregovora sa SAD u Islamabadau, Korkodelović je rekao da će možda biti još pregovora ali samo o obustavi neprijateljstava i jednog šireg sporazuma o prekidu neprijateljstava između SAD i Irana, za šta su pregovori trajali između 18 i 20 meseci 2015. godine kada je postignut sporazuma koji je Tramp sam poništio.

Kako je naveo, iako Iran jeste bio za takve ozbiljne i temeljne pregovore i za pregovore koji bi se zasnivali na njegovih 10 tačaka, onda je američki potpredsednik Džej Di Vens krenuo da preti, ne pokazuje poštovanje prema iranskoj delegaciji što je dovelo do svega ovoga.

"U toku primirja koje i dalje traje Tramp je uveo blokadu pomorskih puteva u Ormuskom moreuzu, nastavio da preti, i Iran misli da nema smisla ići na pregovore u takvoj atmosferi", izjavio je Korkodelović.

Na pitanje da li Amerikanci znaju sa kime pregovaraju i ko u Iranu odlučuje o tome da li će se ići na pregovore s obzirom na to da više od šest nedelja nakon što je proglašen novim vođom, Iranci još uvek nisu videli ni čuli Modžtabu Hamneija, Korkodelović je ocenio da je očigledno da Modžtaba Hamnei ima zdravstvene probleme i da je možda tačno ono što je jedan od američkih zvaničnika izjavio da je teško ranjen onda kada su ubijeni njegov otac, majka i žena.

Prema njegovim rečima Hamnei možda više nije u stanju da se pojavljuje u javnosti, on ili neko u njegovo ime šalje određene poruke i instrukcije delegaciji, kao i da je interesantno što Amerikanci nisu ciljali šefa delegacije, predsednika parlamenta Mohamed Bagera Kalibaf.

"Iranska revolucionarna garda je trenutno najuticajniji, i oni određuju i Kalibafu šta i kako treba eventualno pregovarati sa Amerikancina", dodao je on.

Odgovarajući na pitanje ko u ovom trenutku ima veći kapacitet i stratešku prednost za isrcpljujući sukob, Korkodelović smatra da Amerikanci i Izraelci očekuju sada kada zavlada primirje i rane počnu da zaceljuju, da ponovo dođe do nezadovoljstva naroda kako se manifestovalo prošlog decembra i januara i da bude dovedeno u pitanje čitav iranski sistem.

"Mislim da Amerikancima ne odgovara da vode zamrznuti konflikt, Tramp kaže da je 10 ratova okončao i može da kaže da je i ovaj rat okončao ako više ne bude napada između američkih i iranskih snaga", dodao je on.