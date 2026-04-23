Humanitarna organizacija „Sever za jug“ uputila je apel za pomoć dečaku Nebojši iz Velike Hoče na Kosovu i Metohiji, koji živi u izuzetno teškim uslovima i bez adekvatne porodične brige.

Kako navode iz ove organizacije, osnovane sa ciljem pružanja pomoći Srbima u južnoj pokrajini, iza njih su brojne akcije podrške ugroženim porodicama. Ovoga puta, odazvali su se pozivu sveštenika oca Vukašina Kostića iz Velike Hoče, koji već duže vreme brine o Nebojši.

Nebojša je tokom detinjstva pretrpeo velike gubitke – ostao je bez oca, a potom i bake koja je brinula o njemu. Danas, kako se ističe, opstaje zahvaljujući pomoći lokalnog sveštenstva, lekara i humanih ljudi, ali i dalje nema siguran krov nad glavom.

Cilj pokrenute akcije jeste izgradnja male kuće za Nebojšu, koja bi obuhvatala jednu sobu, kupatilo i dnevni boravak, čime bi mu se obezbedili osnovni uslovi za dostojanstven i bezbedan život.

Za realizaciju ovog projekta potrebno je prikupiti ukupno 20.000 evra. Organizatori ističu da je svaka donacija značajna i da predstavlja korak bliže trajnom rešenju za ovog dečaka.

Uplate za pomoć mogu se izvršiti na račun Crkvene opštine velikohčanske – Sv. Stefan, uz naznaku: „Pomoć za Nebojšu – izgradnja kuće“.

Akciju vodi sveštenik otac Vukašin Kostić, a iz organizacije „Sever za jug“ pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i podele apel, kako bi Nebojša što pre dobio svoj dom i sigurniju budućnost.

Uplate možete izvršiti na:

Crkvena opština velikohčanska – Sv. Stefan

Broj računa: 200-2965940101991-08

Svrha uplate: Pomoć za Nebojšu – izgradnja kuće