Prava vazdušna drama odigrala se iznad Baltičkog mora kada su NATO snage podigle borbene avione kako bi presrele ruske bombardere i lovce koji su se kretali u blizini teritorije Alijanse.

U akciji su učestvovali francuski lovci Rafale, koji su poleteli iz baze u Litvaniji, gde su raspoređeni u okviru NATO misije nadzora vazdušnog prostora. Uz njih su reagovali i avioni iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije.

Prema dostupnim informacijama, ruska formacija bila je ozbiljna — dva strateška bombardera Tu-22M3 uz pratnju desetak lovaca Su-30 i Su-35, koji su se smenjivali tokom misije.

Četiri sata napetosti iznad mora

Iz Moskve je saopšteno da je let bio unapred planiran i da se odvijao iznad neutralnih voda Baltičkog mora, bez narušavanja međunarodnih pravila.

Let je trajao više od četiri sata, a tokom pojedinih delova rute ruske bombardere pratili su strani borbeni avioni.

– Posade dalekometne avijacije redovno izvode letove iznad neutralnih voda – navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

NATO reaguje bez čekanja

Sa druge strane, NATO ovakve situacije tretira kao standardnu bezbednosnu proceduru. Svaki put kada se ruski vojni avioni približe ili lete blizu vazdušnog prostora Alijanse, borbeni avioni se podižu radi identifikacije i praćenja.

Kako navode iz Saveza, problem je što ruski avioni često lete bez uključenih transpondera, ne prijavljuju plan leta i ne komuniciraju sa civilnom kontrolom letenja, što povećava rizik.

Stotine presretanja svake godine

Ovakvi incidenti nisu retkost — NATO i pre rata u Ukrajini beležio je oko 300 presretanja ruskih aviona godišnje, uglavnom iznad severne Evrope.

Samo u jednoj nedelji, od 13. do 19. aprila, NATO avioni su čak četiri puta podizani zbog ruskih letova koji nisu poštovali standardne procedure.

Veliki deo tih operacija povezan je sa letovima ka i iz Kalinjingrada, ruske eksklave na Baltičkom moru.