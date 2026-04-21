Američki predsednik Donald Tramp je navodno pokušao da aktivira nuklearne kodove tokom hitnog sastanka u Beloj kući usred eskalacije sukoba sa Iranom, ali ga je sprečio načelnik Združenog generalštaba, general Den Kejn.

Prema rečima penzionisanog analitičara CIA Larija Džonsona, incident se dogodio tokom hitnog sastanka u Beloj kući.

Džonson je to otkrio u emisiji „Judging Freedom“ na Jutjubu.

- Jedan izveštaj koji je proizašao sa tog sastanka u Beloj kući je da je Tramp želeo da koristi nuklearne kodove, a general Den Kejn je ustao i rekao: "Ne".

- Pozvao se na svoj autoritet vrhovnog komandanta. Očigledno je bio prilično žestok sukob - rekao je Džonson.

Džonsonove tvrdnje usledile su nakon ranijih izveštaja da je Tramp bio isključen iz sobe za situaciju tokom kritičnih trenutaka iranske krize zbog straha savetnika od njegove nepredvidive prirode i eksplozivnog temperamenta.



Nakon što je Iran oborio američki putnički avion ranije ovog meseca, Tramp je navodno satima vikao na pomoćnike u zapadnom krilu Bele kuće, progonjen sećanjima na krizu sa taocima u Iranu iz 1979. godine.

Tvrdnje o pokušaju korišćenja nuklearnih kodova nisu nezavisno potvrđene, a Bela kuća i Pentagon još uvek nisu komentarisali DŽonsonove izjave.