Sjedinjene Američke Države potresao je novi politički skandal nakon što je ministarka rada Lori Čavez De Remer podnela ostavku, postavši treća članica administracije Donalda Trampa koja je napustila funkciju u poslednjih sedam nedelja.

Njen odlazak usledio je posle interne istrage Ministarstva rada, pokrenute zbog brojnih pritužbi i ozbiljnih optužbi za neprimereno ponašanje tokom mandata.

Prema navodima iz istrage, optužbe protiv bivše ministarke uključuju konzumiranje alkohola u kancelariji, navodnu ljubavnu vezu sa telohraniteljem, kao i niz kontroverznih situacija koje su dodatno podigle tenzije unutar ministarstva.

Optužbe koje su uzdrmale Vašington

U fokusu istrage našle su se i tvrdnje da je ministarka zloupotrebila položaj ulazeći u odnos sa podređenim, svojim telohraniteljem Brajanom Sloaneom, koji je tokom istrage suspendovan, a potom napustio službu.

Dodatni pritisak izazvale su optužbe protiv njenog supruga, kome je zabranjen ulazak u zgradu ministarstva nakon prijava za neprimereno ponašanje prema zaposlenima. On je sve navode odbacio.

U međuvremenu, više članova osoblja podnelo je prijave zbog navodnog stvaranja toksične radne atmosfere, zloupotrebe položaja i odmazde prema zaposlenima koji su iznosili optužbe.

Poruke, putovanja i dodatne kontroverze

Istraga je obuhvatila i navode da su pojedini članovi njene porodice, kao i saradnici, slali neprimerene poruke zaposlenima, što je dodatno produbilo krizu.

Takođe su se pojavile tvrdnje da su organizovani službeni događaji kako bi se omogućila privatna putovanja o trošku države, kao i da su pojedine posete uključivale i odlazak u striptiz klub tokom službenog puta.

Prema dostupnim informacijama, troškovi takvih putovanja pokriveni su sredstvima poreskih obveznika.

Reakcija ministarke i Bele kuće

U svojoj objavi nakon ostavke, Čavez De Remer zahvalila se predsedniku Donaldu Trampu i istakla da joj je bila čast da bude deo administracije.

— Bila mi je privilegija da služim i borim se za američke radnike — poručila je, dodajući da će nastaviti da se zalaže za njih i nakon odlaska sa funkcije.

Istovremeno, optužbe je nazvala politički motivisanim, tvrdeći da iza njih stoje akteri takozvane „duboke države“ u saradnji sa medijima.

Direktor komunikacija Bele kuće potvrdio je njen odlazak i najavio da će privremeno rukovođenje ministarstvom preuzeti njen zamenik Kit Sonderling.

Treća ostavka za kratko vreme

Ostavka ministarke rada dolazi nakon smene još dvoje visokih zvaničnika u administraciji, što dodatno pojačava utisak političke nestabilnosti u vrhu vlasti.

Ovaj slučaj, koji uključuje ozbiljne optužbe i unutrašnje sukobe, već je izazvao veliku pažnju javnosti i otvorio pitanje standarda ponašanja u najvišim državnim institucijama.