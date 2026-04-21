Putovanja u inostranstvo često donose situacije u kojima se ljudi oslanjaju na pomoć potpunih stranaca, a upravo tada se najbolje vidi kakav je duh nekog grada. Jedan mladić iz Južne Koreje ispričao je svoje iskustvo iz Beograda, gde se tokom boravka izgubio u nepoznatom delu grada.

Svoju priču podelio je na Reditu, navodeći da mu je u pomoć pritekao vozač autobusa koji je, uprkos gužvi i rutini posla, pokušao da mu objasni gde treba da ide i čak ga dovezao što bliže željenoj lokaciji. Taj gest ga je, kako kaže, prijatno iznenadio i naveo da se zapita da li je reč o tipičnom srpskom gostoprimstvu ili jednostavno ljudskoj reakciji na zbunjenog stranca.

"Da li sam dobio pomoć zato što sam izgledao kao da sam iz određene zemlje, ili je srpsko gostoprimstvo zaista toliko veliko?", napisao je on na početku svoje objave, pa dodao šta se tačno desilo:

"Zdravo svima! Želeo bih da podelim jedno veoma lepo iskustvo koje sam imao u Beogradu 2025. godine i da čuje m vaše mišljenje o nečemu što me već neko vreme zanima.

Dolazim iz Južne Koreje. Tokom mog putovanja, javni prevoz je bio prilično haotičan (još uvek ne znam zašto), i potpuno sam se izgubio. Jedan sredovečni vozač autobusa me je primetio, saslušao moj problem i potrudio se da me ostavi što bliže Muzeju Jugoslavije. Iskreno, to je bio jedan od najljubaznijih gestova koje sam ikada doživeo od strane potpunog stranca.

"Srbija mi je omiljena destinacija"

Ono što me zanima jeste sledeće: da li je ova ljubaznost primer poznatog srpskog 'gostoprimstva', ili je možda bila pod uticajem određene bliskosti prema nekim zemljama, poput Kine?

Tokom putovanja često sam čuo 'nihao' od lokalnog stanovništva. Pošto sam Korejac, pitao sam se da li su ljudi možda mislili da sam Kinez i bili dodatno ljubazni zbog bliskih odnosa između dve zemlje, o kojima sam čitao u raznim člancima. Ili mislite da bi on pomogao bilo kom izgubljenom putniku bez obzira na poreklo? U svakom slučaju, Srbija mi je ostala omiljena destinacija za putovanje upravo zbog neverovatnih ljudi koje sam tamo upoznao", napisao je on.

"Jednostavno je želeo da ti pomogne"

U komentarima ispod objave ubrzo su se javili brojni Srbi. Mnogi su isticali da je verovatnije da je vozač jednostavno video izgubljenog putnika i odlučio da mu pomogne, nego da je u pitanju bilo kakva pretpostavka o njegovom poreklu.

Jedan od komentara glasio je: "Mislim da ti nije pomogao zato što je mislio da si Kinez, već prosto zato što je video izgubljenog stranca i želeo da mu pomogne."

Drugi su dodali da se u Srbi vole da vide strance u svojoj zemlji:

"Svakako, koji god turista da dođe, pogotovo iz nekih daljih i krajeva, ima ogromnu šansu da prođe super kod lokalaca jer nam je to simpatično zato što Srbija generalno nije preterano turistička država. To ne važi samo za Kinu i države sa kojima smo politički okej, važi čak i za neke daleke države (Južna Koreja je ovo drugo)".

Jedan se našalio pa zaključio:

"Realno ne razlikujemo Kineze, Japance i Korejce. Isto kao sto bi i mi - Slovenac, Hrvat i Srbin, vama bi bili isti".

