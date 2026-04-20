Starmer je izjavio da je UKSV (Bezbednosna provera Ujedinjenog Kraljevstva) preporučila 28. januara da se Mandelsonu odbije odobrenje za detaljnu proveru, ali da su sledećeg dana zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova odobrili proveru.

"Dakle, dozvolite mi da budem veoma jasan. Preporuka u slučaju Pitera Mandelsona mogla je i trebalo je da bude podeljena sa mnom pre nego što je on preuzeo funkciju. I dozvolite mi da iznesem drugu poentu. Da sam znao pre nego što je preuzeo svoju funkciju da je preporuka UKSV-a bila da se odbije odobrenje za detaljnu proveru, ne bih nastavio sa imenovanjem", rekao je pred Parlamentom.

Starmer danas daje izjavu u Donjem domu britanskog parlamenta, gde priznaje da je obmanuo poslanike kada je rekao da je bivši američki ambasador prošao bezbednosne provere, ali tvrdi da to nije učino namerno, piše "Telegraf".

"Premijer nikada ne bi svesno obmanjivao parlament ili javnost. Međutim, on je jasan da ova informacija treba da bude dostavljena njemu kao i ministrima u vladi", rekao je portparol kabineta premijera ranije danas, prenosi britanski list.

Parlamentarac Kevin Holinrejk ponovio je svoj poziv premijeru danas da podnese ostavku, rekavši da je dokazao da nije sposoban za funkciju jer nije dovoljno vodio računa o imenovanju Mandelsona.

Nenamerno obmanjivanje parlamenta se obično ne smatra pitanjem ostavke, ali se od svakog ministra koji to učini očekuje da se vrati u Donji dom kako bi se javno izvinio, a Starmer nije obavestio poslanike o neuspehu provere na premijerovim pitanjima prošle srede.

Na pitanje provere Mandelsona, Starmer je u septembru, dan pre nego što je otpustio bivšeg američkog ambasadora, tri puta izjavio da je "procedura ispoštovana", prenose britanski mediji.

Dauning strit je insistirao da Starmer neće podneti ostavku uprkos tome što je nenamerno obmanuo parlament u vezi sa skandalom.

Policija i dalje vodi istragu protiv Mandelsona zbog navoda da je pre 15 godina prenosio osetljive informacije seksualnom prestupniku Džefri Epstinu.

Njegovo hapšenje je usledilo četiri dana nakon što je princ Endru Mountbaten Vindzor priveden u odvojenom slučaju zbog sumnje na slično krivično delo povezano sa Epstinom.

Britanska policija je u februaru saopštila da je Mandelson pušten uz kauciju nakon što je uhapšen u istrazi o nedoličnom ponašanju koja proizilazi iz njegovih veza sa Epstinom, preneo je AP.

Mandelson je obavljao visoke funkcije u laburističkim vladama pre nego što je postao ambasador Velike Britanije u Vašingtonu.

U septembru su objavljeni mejlovi koji pokazuju da je održavao kontakt sa Epstinom i nakon što je on osuđen kao seksualni prestupnik 2008. godine.