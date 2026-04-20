Iran je osujetio američke vojne planove predlogom otvaranje Ormuskog moreuza, prema rečima penzionisanog američkog diplomate Česa Frimana.

Prema njegovim rečima, predsednik SAD Donald Tramp planirao je da okonča situaciju u moreuzu nekom vrstom "vojne eksplozije".

- Takvi planovi, koliko ja znam, jesu postojali, ali ih je Iran osujetio tako što je u suštini predložio otvaranje moreuza - naveo je Friman na Jutjubu.

Dana 18. aprila, IRGC je objavio da je Iran zatvorio Ormuski moreuz dok se američka pomorska blokada potpuno ne ukine.