Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da je "nedopustivo" i "zapanjujuće" to što nije bio obavešten da je bivši britanski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Piter Mandelson pao bezbednosnu proveru, kao i da je tu odluku kasnije poništilo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Starmer je, navodi Skaj Njuz, rekao da je "apsolutno besan" zbog propusta u komunikaciji, naglasivši da ni on, ni drugi ministri, kao ni kabinet premijera nisu bili upoznati sa tim slučajem.

"Nisam bio obavešten da nije prošao bezbednosnu proveru, nijedan ministar nije bio obavešten, ni Dauning strit nije bio upoznat s tim, što je potpuno neprihvatljivo", istakao je Starmer.

On je oštro kritikovao nadležne službe, istakavši da je "potpuno neprihvatljivo da premijer koji donosi odluku o imenovanju ne bude obavešten o neuspešnoj bezbednosnoj proveri".

Starmer je najavio da će u ponedeljak parlamentu izneti sve relevantne činjenice "uz punu transparentnost".

Ranije danas, viši britanski ministar Daren Džons izjavio je da Starmer nije razmatrao ostavku uprkos novom političkom sporu oko imenovanja Pitera Mandelsona za ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama.

Džons je za BBC naveo da Starmer nije "obmanuo" parlament kada je rekao da je "poštovan postupak" tokom imenovanja Mandelsona, ističući da su bezbednosne provere sprovedene u skladu sa uobičajenom procedurom.

Prema njegovim rečima, bezbednosne službe u Ujedinjenom Kraljevstvu sprovode procene i daju preporuke, dok konačnu odluku o imenovanju donosi Ministarstvo spoljnih poslova, što je u ovom slučaju i učinjeno.

Spor je izbio nakon što je otkriveno da Mandelson nije prošao bezbednosnu proveru, ali da je tu odluku kasnije poništilo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Džons je ocenio da je praksa da se odluke o proveri poništavaju "neprihvatljiva", ali je naglasio da to ne menja činjenicu da je, prema tada važećoj proceduri, premijerovo obraćanje parlamentu bilo tačno.

Najviši državni službenik u britanskom Ministarstvu spoljnih poslova Oli Robins napustiće funkciju nakon što njegovo odeljenje nije obavestilo Starmera da Mandelson nije prošao bezbednosnu proveru za poziciju ambasadora u SAD-u.

Kako je preneo BBC, Starmer i britanska ministarka unutrašnjih poslova Ivet Kuper izgubili su poverenje u Robinsa, koji je "praktično smenjen sa funkcije".

Britanska vlada je potvrdila da je Ministarstvo spoljnih poslova postupilo protiv preporuke bezbednosne agencije i dozvolilo Mandelsonu da preuzme dužnost uprkos tome što nije dobio odobrenje u procesu provere.