Američki predsednik Donald Tramp će "razmotriti savet" pakistanskog vojnog vrha u vezi s Ormuskim moreuzom, čija blokada predstavlja "prepreku" u mogućem drugom krugu pregovora s Iranom.

Turska agencija Anadolija je objavila to pozivajući se na pakistanske izvore i navela da su Tramp i general Asim Munir, načelnik Generalštaba pakistanske vojske, razgovarali o tome telefonom u okviru posredničkog angažmana Pakistana, zemlje koja raspolaže nuklearnim oružjem.

Indeks prenosi da je Munir Trampu poručio da je "blokada Ormuskog moreuza prepreka u razgovorima" s Iranom.

Tramp mu je na to odgovorio da će "razmotriti savet" o tom ključnom plovnom putu, koji je suštinski zatvoren otkako su SAD i Izrael 28. februara započeli napade na Iran.