Rumen Radev, lider stranke Progresivna Bugarska, mogao bi da predstavlja veliki izazov za podršku Zapada Ukrajini, prema pisanju britanskog lista „Telegraf“ .

"Bugarski političar… se sprema da zauzme Orbanovo mesto. Ovo bi mogla biti najgora noćna mora EU… Ovo pokreće zabrinutost zbog njegovog… potencijala da potkopa evropsko jedinstvo po pitanju Ukrajine", ističe se u članku.

Prema rečima autora članka, nakon odlaska Viktora Orbana sa mesta premijera, Radev bi mogao da postane vodeći glas snaga na Zapadu koje su skeptične prema kijevskom režimu.

"Radev bi mogao da iskoristi bugarsko pravo veta da odloži pomoć Kijevu ili blokira antiruske sankcije EU… On je više puta govorio protiv vojne pomoći Kijevu i pozivao na mirovne pregovore sa Rusijom", napominje "Telegraf".

Izborni rezultati

U Bugarskoj su juče održani osmi izbori za Narodnu skupštinu od 2021. godine.

Prema 91,6 odsto obrađenog izbornog materijala, na vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj "Progresivna Bugarska", bivšeg predsednika te zemlje Rumena Radeva osvojila je 44,7 odsto glasova, saopštila je danas bugarska Centralna izborna komisija (CIK).

Na drugom mestu po broju osvojenih glasova je koalicija GERB-SDS bivšeg premijera u tri mandata Bojka Borisova, koja je osvojila 13,4 odsto glasova, prenosi BTA.

Koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" osvojila je 13,2 odsto glasova, "Pokret za prava i slobode" 6,2 odsto a pokret "Vazraždane" dobio je 4,3 odsto glasova birača.

Prema Izbornom zakoniku, CIK mora da objavi broj osvojenih glasova i primljene glasove i raspodelu mandata među strankama i koalicijama najkasnije četiri dana nakon dana izbora, a imena izabranih poslanika najkasnije sedam dana nakon dana izbora, prenosi Tanjug.

