Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 19. april 2026 u 18:53 časova, na području Sarajeva.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7977 i dužine 18.5169, prenosi Telegraf.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Epicentar je zabeležen 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH.

Svedočenja građana na EMSC-u govore: "Dobro zadrma, nakratko", "Zatreslo dobro", "Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u talasima, od pravca Većnice prema Trebeviću", "Tri sekunde trajao, dobro zatreslo", "Tresnulo" ...

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.