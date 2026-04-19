Pretnje predsednika Donalda Trampa da će „zbrisati Iran“ i „čitavu civilizaciju“ okončale su uzdržanost koju su demokrate uglavnom pokazivale kada je reč o pitanjima njegovog uklanjanja sa funkcije u drugom mandatu, piše AP.

Desetine demokrata poručile su da Tramp više ne bi trebalo da ostane u Beloj kući, bilo kroz proces opoziva ili kroz 25. amandman, koji omogućava potpredsedniku i kabinetu da proglase da predsednik više nije sposoban da obavlja dužnost.

Iako je Tramp na kraju odustao od svoje pretnje i pristao na dvonedeljni prekid vatre sa Iranom, ovaj događaj je naglasio sve jače zahteve da demokrate najoštrije suprotstave republikanskom predsedniku.

Poslanici su rekli da su njihove kancelarije bile zatrpane pozivima građana zbog Irana.

Širina demokratskog otpora naglasila je težinu Trampove apokaliptične pretnje zemlji od više od 91 milion stanovnika.

Takođe je podigla domaće političke uloge u sukobu koji je daleko od kraja.

Trampova administracija suočava se sa sve jačim zahtevima da svedoči o ratu i opravda svoje zahteve za stotinama milijardi dolara novih vojnih izdataka.

„Ne možemo opravdati ono što je predsednik rekao kao pregovaračku taktiku“, rekla je poslanica Sara Džejkobs, demokrata iz Kalifornije, novinarima u Kongresu u četvrtak.

„Važno je da, iako smo uspeli da postignemo ovaj prekid vatre, za koji se molim da opstane, moramo da pozovemo ovog predsednika na odgovornost za ono što je zapretio, jer pretnja genocidom nije samo protiv međunarodnog prava, već i protiv našeg saveznog zakona“, dodala je ona.

Ipak, demokratski lideri i mnogi umereniji članovi stranke izbegli su da podrže opoziv, a svaki pokušaj uklanjanja Trampa sa funkcije bio bi osuđen na neuspeh sve dok republikanci kontrolišu Kongres.

U kratkom roku, demokratski lideri u Predstavničkom domu i Senatu umesto toga vrše pritisak na republikance da im se pridruže i usvoje zakon koji bi naterao Trampa da dobije odobrenje Kongresa pre nego što sprovede bilo kakve nove napade na Iran.

Nekoliko demokrata pokušalo je tokom kratke sednice Predstavničkog doma u četvrtak da izdejstvuje usvajanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ali republikanci, koji kontrolišu Zastupnički dom, nisu uvažili njihov zahtev.

"Potrebno je da predsedavajući Majk Džonson sazove sednicu", rekla je demokratska poslanica Emili Rendal iz Vašingtona. "Američki narod to zaslužuje".

U Beloj kući, portparolka Kerolajn Levit branila je Trampovu retoriku kao delotvornu.

„Mislim da je to bila veoma, veoma snažna pretnja predsednika Sjedinjenih Država koja je dovela do toga da je iranski režim poklekao i zatražio prekid vatre i pristao na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza“, rekla je ona na brifingu u Beloj kući u sredu.

Građani „zatrpali“ linije Kongresa

Dok iznose svoj stav protiv Trampa, demokrate odgovaraju na zabrinutost sopstvene baze i birača.

Kancelarije u Kongresu bile su ove nedelje preplavljene telefonskim pozivima i mejlovima, uglavnom od ljudi uznemirenih predsednikovom retorikom.

U Predstavničkom domu, kancelarija poslanice Suzan DelBene, demokratkinje iz Vašingtona, primila je „ogroman broj“ poziva i mejlova u ponedeljak i utorak, većinom u vezi sa Iranom, ali i sa zahtevima za opoziv Trampa ili njegovo uklanjanje primenom 25. amandmana, rekao je jedan pomoćnik koji nije bio ovlašćen da govori o internim stvarima i insistirao je na anonimnosti.

Kada su njeni saradnici u državnoj kancelariji napravili pauzu u utorak, po povratku su zatekli 75 govorne poruke u roku od sat vremena, rekao je isti izvor.

„Moji telefoni u kancelariji nisu prestajali da zvone“, rekla je poslanica Maksin Džekson iz Oregona na konferenciji za novinare u Portlandu, pozivajući kolege iz Predstavničkog doma da se odmah vrate u Vašington.

Kancelarija Džeksonove primila je u utorak 257 poziva – više nego ikada u periodu od 24 sata otkako njen tim vodi evidenciju.

Ovaj talas delovao je kao spontan, a ne kao organizovana kampanja pritiska na zakonodavce.

Iako su pojedine spoljne grupe širile određene smernice, uključujući pravne detalje o pokretanju 25. amandmana, nije postojao organizovan napor da se koordinisano zatrpaju kongresne kancelarije porukama, rekao je jedan demokratski strateg upoznat sa situacijom, koji je insistirao na anonimnosti.

Bio je to jednostavno „užas“ onoga što je Tramp govorio, rekao je strateg, i razmere predsednikovih pretnji koje su, kako se čini, pokrenule mobilizaciju.

Na političkoj desnici, nekoliko istaknutih figura, uključujući bivšu poslanicu Mardžori Tejlor Grin iz Džordžije, takođe je sugerisalo da bi Tramp trebalo da bude uklonjen sa funkcije putem 25. amandmana.

Da li će demokrate pokrenuti opoziv?

Demokrate su dvaput pokrenule opoziv protiv Trampa tokom njegovog prvog mandata, ali je oba puta oslobođen optužbi.

Poslednjih 16 meseci pokušavali su da izbegnu takve rasprave, nastojeći da svoju poruku za međuizbore usmere na svakodnevne teme, umesto na suprotstavljanje predsedniku koji je tesno pobedio na izborima.

Republikanci takođe imaju većinu u Predstavničkom domu i lako su odbili dva prethodna pokušaja opoziva Trampa u njegovom drugom mandatu.

Značajan broj demokrata je ili glasao zajedno sa republikancima ili bio „uzdržan“ dok je Dom blokirao rezolucije o opozivu koje je podnosio poslanik Al Grin iz Teksasa.

Zatim je došla Trampova pretnja u utorak ujutru da će uništiti „čitavu civilizaciju“.

„Privremeni prekid vatre ili ne, Tramp je već počinio delo za opoziv. Kongres mora da se vrati poslu i ukloni ga sa funkcije pre nego što nanese još štete našoj zemlji i svetu“, rekao je poslanik Set Molton iz Masačusetsa, veteran rata u Iraku.

Nije jasno kako će demokratski lider u Predstavničkom domu Hakim Džefris postupiti prema zahtevima za novi pokušaj opoziva.

Međutim, demokratski lideri će danas održati telefonski sastanak sa članovima Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, koji će biti fokusiran na „odgovornost Trampove administracije i 25. amandman“.

Stojeći na stepenicama Kapitola u četvrtak, poslanica Medlin Din iz Pensilvanije, demokratkinja, rekla je da podržava opoziv, ali je ipak privremeno „prikočila“ sa tim zahtevom, pošto su demokrate u manjini.

Umesto toga, pozvala je republikance da se suprotstave Trampovim pretnjama, uključujući i pokretanje 25. amandmana.

Ona je predvidela da će potreba za uklanjanjem Trampa sa funkcije rasti kako pregovarači budu upravljali krhkim okvirom mirovnog sporazuma. Din i druge demokrate kritikovali su plan kao „haotičan“ i neizvodljiv.

Ipak, Din je rekla da je Trampova pretnja da uništi iransku civilizaciju već sama po sebi trebalo da bude dovoljna.

„Predsednik je naterao ceo svet da posmatra njegovu ludost“, rekla je ona.