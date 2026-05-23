Večerašnji protest blokadera na Slaviji prerastao je u ozbiljan incident nakon što su pojedini demonstranti počeli da bacaju kamenice i flaše ka policiji koja je obezbeđivala prostor oko Pionirskog parka, gde su bili okupljeni građani koji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na snimcima sa lica mesta vidi se velika tenzija, dok maskirani muškarci prilaze zaštitnim ogradama i provociraju pripadnike MUP-a. U jednom trenutku prema policiji poleću predmeti, a situacija postaje izuzetno napeta.

Pripadnici policije stajali su između dve grupe pokušavajući da spreče veći incident i zaštite okupljene građane. Uprkos provokacijama i napadima, policija nije reagovala silom već je pokušavala da zadrži kontrolu nad situacijom.

Građani koji su se nalazili u blizini ostali su zatečeni scenama nasilja usred centra Beograda. Kako tvrde očevici, napetost je rasla iz minuta u minut, dok su pojedini blokaderi uz povike i uvrede pokušavali da izazovu sukob sa policijom.

Na terenu je bio prisutan veliki broj pripadnika MUP-a, a prostor oko Pionirskog parka bio je pod pojačanim obezbeđenjem upravo zbog mogućnosti incidenata.

Snimci koji kruže društvenim mrežama i fotografije sa mesta događaja pokazuju haotičnu atmosferu, dim i predmete koji lete ka policijskom kordonu.