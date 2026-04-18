Govoreći na događaju koji je organizovala organizacija "Turning Point USA" u Finiksu, Tramp je rekao da je tokom pregleda pronađen veliki broj zanimljivih dokumenata, preneo je Rojters.

"Pronašli smo mnogo veoma zanimljivih dokumenata i prva objavljivanja će početi veoma, veoma brzo, tako da ćete moći da vidite da li je taj fenomen stvaran", rekao je on.

Tramp je u februaru naložio američkim agencijama da počnu sa objavljivanjem vladinih dosijea o NLO, odnosno neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i mogućem vanzemaljskom životu, navodeći veliko interesovanje javnosti za tu temu.

Odluka o pregledu materijala usledila je nakon što je bivši predsednik SAD-a Barak Obama u jednom podkast intervjuu izjavio da su vanzemaljci "stvarni", a Tramp ga optužio da nije imao prava da podeli te poverljive informacije.