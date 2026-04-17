Iran je ponovo zapretio zatvaranjem Ormuskog moreuza, uvodeći nove uslove za prolazak brodova, svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp proglasio „pobedu“ i otvorenje ovog ključnog pomorskog pravca.

Teheran je jasno poručio da će razmotriti ponovno zatvaranje moreuza ukoliko američka mornarica nastavi blokadu iranskih luka. Visoki iranski zvaničnik izjavio je za državnu agenciju „Fars“ da bi nastavak blokade bio direktno kršenje prekida vatre koji je stupio na snagu 8. aprila, prenosi „Skaj njuz“.

Sa druge strane, Tramp je već najavio da će američka blokada ostati na snazi, što dodatno podiže tenzije između sukobljenih strana, i to odmah nakon što je danas objavljeno da je Ormuski moreuz ponovo otvoren za plovidbu.

Neimenovani iranski zvaničnik naglasio je da postoji realna mogućnost da Iran ponovo zatvori moreuz ukoliko se situacija ne promeni. Tramp je reagovao na te navode tvrdeći da je Iran pristao da takav potez više nikada neće preduzeti.

Istovremeno, Teheran je izneo tri ključna uslova koja moraju biti ispunjena kako bi komercijalni brodovi i naftni tankeri mogli nesmetano da prolaze kroz Ormuski moreuz:

Brodovi ne smeju imati vojnu svrhu niti vojnu opremu, već isključivo komercijalnu namenu

Dozvoljene su samo rute koje odobrava Iran

Svaki prolazak mora biti prethodno usaglašen i koordinisan sa iranskim vlastima

Podsetimo, eskalacija sukoba počela je 28. februara kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države izvele vojnu operaciju pod nazivom „Epski bes“, tokom koje je, već prvog dana, ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

Od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je američka mornarica od 13. aprila blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke, nakon neuspešnih pregovora u Pakistanu.

Dana 16. aprila proglašen je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a već 17. aprila Ormuski moreuz je ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj — uz nove tenzije koje prete da ponovo zapale region.