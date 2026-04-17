"Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima", rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.

Tramp je izjavio danas za CBS da je Teheran "pristao na sve", kao i da će sarađivati sa SAD koje će, kako je naveo, iz Irana ukloniti obogaćeni uranijum.

Tramp je rekao za Blumberg da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.

On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen i ponovio da će se razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" održati ovog vikenda.

