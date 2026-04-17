Cene nafte danas su zabeležile snažan pad od oko 10 procenata, nakon što su stigle najave o smirivanju tenzija povezanih sa sukobom u Iranu i ponovnoj normalizaciji saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Nafta tipa Brent spustila se ispod granice od 90 dolara po barelu, dok se američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala oko 84 dolara po barelu, prenosi Trading Economics. Reč je o najnižem nivou cena u poslednjih pet nedelja.

Do ovako naglog pada došlo je nakon izjave iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, koji je saopštio da je Ormuski moreuz ponovo potpuno otvoren za komercijalni saobraćaj tokom trajanja prekida vatre.

Ta vest pokrenula je talas optimizma na tržištu, jer se procenjuje da bi jedan od najozbiljnijih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima u poslednje vreme mogao biti okončan.

Saopštenje iz Teherana usledilo je nakon ranijih poruka američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ocenio da bi iranski ustupci mogli da otvore prostor za postizanje šireg mirovnog sporazuma.

Pad cena dodatno je ubrzan nakon izveštaja da bi Sjedinjene Američke Države mogle da oslobode približno 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava, u zamenu za zalihe obogaćenog uranijuma, dok se nastavak pregovora očekuje već tokom vikenda.

Tržište sve više računa na to da će uticaj sukoba na globalno snabdevanje biti okončan, nakon gotovo 50 dana poremećaja koji su ozbiljno uticali na tokove nafte širom sveta.