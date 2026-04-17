Ruski predsednik Vladimir Putin zatražio je objašnjenje od vlade i centralne banke zbog slabijih ekonomskih rezultata u prvim mesecima ove godine, pozivajući na dodatne mere za podsticanje rasta.

Prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj, BDP Rusije u januaru i februaru bio je 1,8 odsto niži nego u istom periodu prošle godine, dok pojedine procene ukazuju na pad od oko 1,5 odsto u prvom kvartalu. Nakon prilagođavanja kalendarskim efektima, zabeležena je stagnacija u januaru i blagi rast u februaru.

Putin je ocenio da takva objašnjenja nisu dovoljna, ukazujući na usporavanje u industriji, proizvodnji i građevinarstvu. Građevinski sektor, kao jedan od ključnih, zabeležio je značajan pad na godišnjem nivou.

Usporavanje ekonomske aktivnosti dovodi se u vezu sa kretanjima u investicijama, poslovnoj aktivnosti i prihodima od energenata, dok visoke kamatne stope dodatno utiču na dinamiku rasta. Istovremeno, pokazatelji poslovne klime beleže blago pogoršanje.

Podaci ukazuju i na pritiske u javnim finansijama, uz pad prihoda od nafte i gasa, dok rashodi beleže rast, što utiče na budžetski balans.

Većina prognoza za ovu godinu predviđa umeren rast ruske ekonomije, dok analitičari ukazuju na značaj prilagođavanja ekonomskih tokova i daljih mera za stabilizaciju i razvoj.