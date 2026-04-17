Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da će podneti žalbu Evropskom sudu pravde, zbog odluke o zabrani državama članicama Evropske unije da kupuju gas iz Rusije.

"Slovačka će podneti žalbu Sudu pravde EU protiv odluke o zabrani kupovine gasa iz Rusije", rekao je Fico, prenosi TASR.

On je kazao da će dokument biti podnet Sudu pravde Evropske unije tokom sledeće nedelje i podsetio da je Mađarska ranije podnela sličnu žalbu.

Fico je kazao da Slovačka ne posmatra podnošenje pravne žalbe kao sukob sa EU, već isključivo kao neophodnu meru za zaštitu svojih ekonomskih interesa.

Slovački premijer je dodao da su "ruski gas i nafta apsolutno neophodni" za potrebe EU, kao i da je odluke o obustavi kupovine energetskih sirovina trebalo da donesu jednoglasno sve zemlje EU, a ne da se donose prostom većinom.

Fico je istakao da je Slovačka ranije bila tranzitna zemlja za isporuku energije iz Rusije drugim zemljama centralne i zapadne Evrope i da je Kijev, zatvaranjem gasovoda i naftovoda, naneo značajne finansijske gubitke Bratislavi.

Prema njegovim rečima, slovački budžet je zbog prestanka plaćanja taksi za tranzit gasa manji za oko 500 miliona evra godišnje.

Fico je rekao i da se EU suočava sa ogromnom krizom i da će ukidanje prava veta zemalja članica EU biti početak kraja unije.

"EU doživljava ogromnu krizu. Ukidanje prava veta je početak kraja za EU, početak kraja za ovu važnu međunarodnu organizaciju, nešto što niko od nas ne želi. Svako ko daje takve predloge jednostavno pokazuje svoju nesposobnost da postigne kompromise", rekao je Fico.

On je osudio pokušaje Evropske komisije da na nivou EU insistira na donošenju odluke o ukidanju prava veta državama članicama, po pitanju međunarodne politike.