Američki stelt bombarder sposoban da izvede nuklearne napade bilo gde u svetu poleteo je na testiranje.

B-21 Raider, čija se vrednost procenjuje na gotovo 700 miliona dolara (516 miliona funti), po prvi put je fotografisan.

Snimci testiranja dopune goriva u vazduhu predstavljaju redak uvid u letelicu koja je još u fazi ispitivanja.

Očekuje se da će ući u operativnu upotrebu naredne godine, a B-21 će biti najnapredniji stelt bombarder na svetu i zameniće B-2, koji je u službi skoro 30 godina.

Fotografije koje je objavilo američko ratno vazduhoplovstvo prikazuju B-21 Raider kako leti iznad planina na nepoznatoj lokaciji, dok ga prati tanker KC-135 Stratotanker.





Dopuna goriva u vazduhu ključna je u potencijalnom sukobu, jer omogućava floti da značajno produži domet, što se pokazalo i tokom američkih vazdušnih udara na Iran.

Kako bi se izvršilo dopunjavanje goriva u letu, tanker leti ispred aviona i spušta cev za gorivo iza sebe. Avion kojem je potrebno gorivo prilazi i povezuje se sondom sa tom cevi. Sve se to odvija pri brzinama od nekoliko stotina kilometara na sat.

B-21, koji proizvodi kompanija Northrop Grumman iz Virdžinije, nije dopunjavao gorivo tokom ovog testa, već je bombarder leteo u bliskoj formaciji sa tankerom u okviru „leta na maloj udaljenosti“.

Novi američki stelt bombarder troši znatno manje goriva od svog prethodnika B-2 Spirit, što ga čini „najefikasnijim bombarderom po potrošnji goriva ikada napravljenim“, saopštila je američka vojska.

„Ovaj bombarder za udare na velikim daljinama smanjiće opterećenje naše flote tankera i osloboditi resurse za podršku združenim snagama“, rekao je general Ken Vilsbah, načelnik štaba američkog ratnog vazduhoplovstva.

„To će obezbediti širi spektar operativnih opcija i odvraćanje koje je našoj zemlji potrebno.“

„Ova sposobnost osigurava da možemo da izvodimo prodorne udare velikog dometa bilo gde u svetu, u bilo koje vreme“, dodao je general Stiven L. Dejvis, komandant Global Strike Command-a američkog ratnog vazduhoplovstva.

„Za naše posade bombardera i komandante koje podržavaju, ovo je pitanje izdržljivosti i spremnosti za misiju.“