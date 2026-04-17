Predsednik Donald Tramp nastavio je u četvrtak kritike na račun pape Lava XIV – delom tako što je izneo netačnu tvrdnju o papinom stavu prema nuklearnom oružju.

Na pitanje voditeljke CNN-a Kejtlan Kolins zašto je u sukobu sa papom, Tramp je rekao da „nema ništa protiv pape“, ali da „mora da uradi ono što je ispravno“. Dodao je nekoliko trenutaka kasnije: „Ne svađam se s njim. Papa je dao izjavu. Kaže da Iran može da ima nuklearno oružje. Ja kažem da Iran ne može da ima nuklearno oružje.“

Trampova tvrdnja o papinim rečima nije tačna, na šta mu je Kolins odmah ukazala.

Papa Lav nije dao nikakvu izjavu da Iran može da ima nuklearno oružje. Naprotiv, papa je više puta osuđivao nuklearno oružje i nedvosmisleno pozivao države sveta da ga se odreknu.

Papa je takođe govorio protiv rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem februara. Međutim, pozivi na okončanje sukoba nisu isto što i podrška Iranu da poseduje nuklearno oružje; mnogi kritičari rata tvrde da je diplomatija najbolji način da se spreči razvoj takvog oružja.

Tramp ima pravo da tvrdi da nisu u pravu. Ali nije tačno tvrditi da takav stav automatski znači da oni zapravo podržavaju da Iran ima nuklearno oružje.

Papa Lav je više puta osudio nuklearno oružje

Papa Lav, rođen u SAD kao kardinal Robert Prevost, izabran je za papu u maju 2025. Sledećeg meseca, kada je Izrael bio na ivici napada na Iran, rekao je: „Situacija između Irana i Izraela ozbiljno se pogoršala i u tako delikatnom trenutku želim snažno da obnovim apel na odgovornost i razum. Posvećenost stvaranju bezbednijeg sveta, oslobođenog nuklearne pretnje, treba da se ostvaruje kroz uzajamno poštovanje i iskren dijalog, kako bi se izgradili trajni mir, zasnovan na pravdi, bratstvu i opštem dobru.“

Nekoliko dana kasnije papa je rekao: „Crkva je slomljena zbog vapaja bola koji dolazi iz ratom razorenih područja, naročito iz Ukrajine, Irana, Izraela i Gaze. Ne smemo se nikada navići na rat! Zaista, treba odbaciti iskušenje da se pribegne moćnom i sofisticiranom oružju.“ (Nije posebno pominjao nuklearno oružje.)

U julu 2025, povodom 80. godišnjice američkog nuklearnog bombardovanja Hirošime i Nagasakija, papa je rekao: „Iako je prošlo mnogo godina, ova dva grada ostaju živi podsetnik na duboke užase koje donosi nuklearno oružje.“ Takođe je rekao: „Pravi mir zahteva hrabro odlaganje oružja – naročito onog koje ima moć da izazove nezamislivu katastrofu. Nuklearno oružje vređa našu zajedničku ljudskost i izdaje dostojanstvo stvaranja, čiju smo harmoniju pozvani da čuvamo.“ Pozvao je i da se „odbaci iluzija bezbednosti zasnovana na uzajamno zagarantovanom uništenju“.

Predstavnik Vatikana u Ujedinjenim nacijama, nadbiskup Gabrijele Kača, izjavio je u oktobru 2025: „Sveta stolica čvrsto veruje da napori da se nuklearno oružje kontroliše, ograniči, smanji i na kraju eliminiše nisu nerealni, već mogući i hitna moralna obaveza.“

U januaru 2026, povodom Svetskog dana mira, papa je rekao: „Ideja o odvraćanju putem vojne moći, naročito nuklearne, zasniva se na iracionalnosti odnosa među državama, izgrađenih ne na pravu, pravdi i poverenju, već na strahu i dominaciji silom.“

U februaru 2026 papa je pozvao SAD i Rusiju da ne dozvole da sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja New START istekne bez novog dogovora, ističući da je to bio „značajan korak u obuzdavanju širenja nuklearnog oružja“ i da „trenutna situacija zahteva da se učini sve kako bi se sprečila nova trka u naoružanju“.

U martu 2026 papa je na društvenoj mreži X napisao: „Molimo se zajedno da države krenu ka efikasnom razoružanju, posebno nuklearnom, i da svetski lideri izaberu put dijaloga i diplomatije umesto nasilja.“

Od „misli“ do „reći će“ do „kaže“

Trampove tvrdnje o navodnom papinom stavu o Iranu eskalirale su tokom ove nedelje.

U objavi na društvenim mrežama u nedelju uveče, Tramp je napisao: „Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje.“ Kasnije te večeri rekao je novinarima: „Ne sviđa nam se papa koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje.“

Te tvrdnje – o tome šta papa navodno misli ili će reći – nije bilo moguće definitivno opovrgnuti. Ovoga puta, međutim, Tramp je tvrdio da je papa već rekao da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Papa to nije rekao.