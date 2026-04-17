Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol upozorio je da bi svet mogao da se suoči sa "značajno većim" cenama energenata ukoliko Ormuski moreuz ne bude ponovo otvoren za pomorski saobraćaj.

U intervjuu za švajcarski list Noje cirher cajtung, Birol je istakao da se čak i u slučaju deblokade ključnog plovnog puta cene energije neće odmah vratiti na prethodni nivo, te da treba očekivati nestabilna tržišta u narednom periodu.

On je naglasio da tržišta trenutno potcenjuju uticaj rata, objašnjavajući da su dosadašnje isporuke nafte i gasa ublažile posledice, ali da novi tankeri nisu utovareni još od marta.

Birol procenjuje da bi moglo biti potrebno oko dve godine da se proizvodnja energenata na Bliskom istoku vrati na nivo pre sukoba, uz napomenu da će oporavak trajati duže u pojedinim zemljama.

Posebno je ukazao na veliku zavisnost globalne ekonomije od Ormuskog moreuza, ocenjujući da privreda vredna 110 biliona dolara može postati talac relativno malog broja aktera.

Prema njegovim rečima, Evropi bi moglo da ostane mlaznog goriva za avione za svega oko šest nedelja, što ovu situaciju čini jednom od najvećih energetskih kriza do sada.

U izveštaju IEA navodi se da bi zalihe kerozina mogle da budu iscrpljene već u junu ukoliko Evropa ne uspe da nadomesti makar polovinu uvoza sa Bliskog istoka.

Dodaje se da bi u tom slučaju moglo doći do otkazivanja letova i poremećaja u vazdušnom saobraćaju, dok analitičari upozoravaju da bi nestašice mogle pogoditi pojedine aerodrome širom Evrope.