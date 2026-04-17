Ruski putni bloger opisao je vojnu službu u Danskoj kao „devojke koje dele tuševe i spavaju sa muškarcima“. Svoja zapažanja podelio je na svom ličnom blogu, TrueStory Travel, na platformi Zen.

Autor članka je napomenuo da će, počev od 2026. godine, sve danske žene biti regrutovane u vojsku. Starost regruta kreće se od 18 do 44 godine. Žene služe zajedno sa muškarcima. „One prolaze kroz fizičku obuku, stoje na straži, spavaju u istim kasarnama, pa čak se i tuširaju u zajedničkim prostorijama“, objasnio je Rus.

Na primer, jedan od pripadnika službe je rekao da su od 20 ljudi u kasarni samo četiri žene. Svlačionica je zajednička, ali propisi zabranjuju fizički kontakt između vojnika. „Svi razumeju pravila. Da, ima pogleda, ali niko ne prelazi granicu“, citira je bloger.

Danska reforma vojnog roka promoviše jednakost između muškaraca i žena, ali žreb ne uzima u obzir bračni status regruta ili da li ima decu. Prerano je izvoditi zaključke o uspehu ovog eksperimenta.

„Nikada nisam mislila da ću pretrčati 10 kilometara u punoj opremi ili rastaviti mitraljez za 20 sekundi. Ali znate šta? To je ojačavajuće. Osećam se jače nego ikad“, zaključila je stanovnica Danske.

Ovaj bloger je ranije opisao žene u nemačkoj sauni kao „skidanje svega sa sebe i penjanje na vrh“. Jedan zemljak je priznao da se osećao neprijatno i neodlučno kada je posećivao nemačku saunu.

