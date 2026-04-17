Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se prvi put nakon poraza na parlamentarnim izborima 12. aprila poručujući da smatra sebe odgovornim za za poraz Fidesa, a zatim je pozvao na "potpunu obnovu desničarske zajednice".

U svom prvom velikom intervju nakon izbornog poraza, na direktno pitanje ko je odgovoran za poraz na izborima, odgovorio je: "Ja, ja sam predsednik stranke". On je izjavio da njegova politička kampanja nije uspela, iako je imao sve uslove da bude drugačije i da prihvata odgovornost za loše rezultate.

"Naš protivnik dobio je 3,1 milion glasova", naveo je Orban i dodao da obećava da će analizirati zašto su oni koji nisu glasali ranije, a sada su izašli glasali protiv njegove stranke.

Na pitanje da li će se povući sa mesta predsednika, rekao je da su rezultati bili jasni i da je to veliki poraz.



"Ako mi tim kaže da sednem na zadnju klupu, uradiću to. A ako kažu da treba da vodim tim u utakmici kao kapiten, i to ću učiniti", najavio je Orban.



Rekao je da je ovo treći put da mora da „reorganizuje Fides kao pokret“ otkako je stranka izgubila parlamentarne izbore 2002. godine i obećao je da će posao obaviti „ne samo sa zadovoljstvom, već i sa radošću“ ako dobije mandat za to.

Orban je rekao da će predložiti sazivanje stranačkog kongresa kako bi se izabralo novo rukovodstvo, uključujući predsednika i potpredsednike.

"Do kraja juna završićemo prvu fazu obnove", rekao je on.

Naglasio je da bi desnica, ako prođe kroz potpunu obnovu, veoma brzo mogla da postane sposobna za akciju i da se suprotstavi nepravdi.

Izlaznost ukazivala na rezultate

On je rekao da je već u izbornoj noći, na osnovu izlaznosti birača, bio svestan rezultata.



"Video sam da će biti problem, prošao sam kroz taj emotivni rolerkoster kao i svi ostali. Shvatio sam da naša kampanja nije funkcionisala. Bila je izgrađena na drugačijoj izlaznosti birača, onoj kakvu smo imali ranije. Svi koji su došli dodatno glasali su u znak protesta protiv nas", ocenio je Orban.



Složio se da su korupcija i luksuzni način života elite oko Fidesa uticali na rezultat.

"Nikada nisam prikrivao korupciju, uvek sam podržavao da vlasti preduzimaju akciju. Ali luksuz je druga stvar i uticao je na rezultat. Ovo ne može ovako da se nastavi", napomenuo je Orban.

Govoreći o novoj vladi, rekao je da se Tisa obavezala da će poboljšati živote ljudi, dodajući da se nada da će biti u stanju da ispune to obećanje.

Orban je obećao da će Fides „podržati svaku dobru meru i suprotstaviti se svakoj lošoj“, dodajući da će tamo gde vide da se nanosi šteta ili nepravda, „stati protiv toga“.

Osudio je poziv budućeg premijera Petera Mađara predsedniku Tamašu Šuljoku da podnese ostavku kao „potpuno pogrešan“.

„Podjednako je pogrešno pretiti Ustavnom sudu ili drugim ustavnim institucijama“, upozorio je Orban.

