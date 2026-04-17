Rozi Grin, pomoćnica urednika u Daily Mailu, podelila je lično iskustvo i izdvojila ključne znakove prevare na koje treba obratiti pažnju.

Ono što iznenađuje jeste da neki od ovih znakova nisu očigledni i mogu delovati potpuno suprotno od očekivanog ponašanja.

1. Razdražljivost i bes umesto pažnje

Suprotno uvreženom mišljenju, partner koji vara ne mora biti nežniji. Često dolazi do pojačane nervoze, konflikata i razdražljivosti.

Razlog može biti unutrašnji konflikt – osoba je emotivno uključena u novu vezu, dok istovremeno oseća pritisak zbog postojeće.

2. Osećaj krivice koji prelazi u optuživanje

Prevara često izaziva grižu savesti, ali umesto povlačenja, partner može početi da vas kritikuje ili optužuje bez jasnog razloga.

Ovakvo ponašanje može biti pokušaj opravdavanja sopstvenih postupaka i smanjenja osećaja krivice.

3. Nagla promena izgleda i navika

Jedan od čestih znakova prevare je povećana briga o fizičkom izgledu – nova garderoba, češći odlasci u teretanu ili promena stila.

Ova promena često dolazi iz želje da se ostavi utisak na drugu osobu.

4. Promene u seksualnom odnosu

Promene u učestalosti i dinamici intimnih odnosa mogu biti važan signal.

Smanjena želja može ukazivati na preusmeravanje pažnje, dok naglo povećanje može biti pokušaj kompenzacije zbog osećaja krivice. Takođe, nove navike u ponašanju mogu ukazivati na iskustva van veze.

5. Promene u rutini i ličnom mirisu

Suptilni znaci poput drugačijeg parfema, čestog tuširanja u neobično vreme ili promenjenih dnevnih navika mogu izazvati sumnju.

Ove promene često prate pokušaje prikrivanja susreta sa drugom osobom.

6. Tajnovitost oko telefona i komunikacije

Telefon je često ključni pokazatelj. Nagla potreba za privatnošću, skrivanje poruka, promena šifre ili nošenje telefona svuda sa sobom mogu biti znakovi prevare.

Takođe, često „nestajanje“ zbog poziva ili poruka može ukazivati na skriveno ponašanje.

7. Stalno pominjanje iste osobe

Zanimljivo je da partner ponekad često pominje osobu sa kojom je u kontaktu. Ovaj fenomen može biti podsvesni način da „olakša“ pritisak ili podeli iskustvo.

Važno je naglasiti da nijedan od ovih znakova sam po sebi nije dokaz prevare. Međutim, kombinacija više promena u ponašanju može ukazivati na ozbiljniji problem u vezi.

Ako primetite ove znakove, najvažnije je otvoreno razgovarati i pokušati razumeti situaciju pre donošenja zaključaka.