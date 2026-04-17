Na sastanku u Jelisejskoj palati, koji će, kako je najavljeno, početi u 14 časova, Makron će ugostiti britanskog premijera Kira Starmera, nemačkog kancelara Fridriha Merca i italijansku premijerku Đorđu Meloni, dok će se deo učesnika iz Evrope, sa Bliskog istoka, iz Azije i Latinske Amerike pridružiti putem video-konferencije, preneo je "Parizjen".

Predložena misija bila bi, kako navodi francuska strana, "strogo defanzivna" i imala bi za cilj da garantuje slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz, pruži sigurnost brodarskim kompanijama i podrži eventualne operacije razminiranja.

Zemlje učesnice mogle bi da doprinesu brodovima, avionima ili nadzornim kapacitetima.

Francuska je ideju o međunarodnoj misiji iznela 9. marta, ali njena realizacija zavisi od stabilizacije trenutnog, kako Pariz navodi, "neformalnog" primirja između Irana, SAD i njihovih saveznika.

Pariz je postavio i dodatne uslove, među kojima su da Iran ne gađa komercijalne brodove, da SAD ne blokiraju pomorski saobraćaj, kao i da u moreuzu ne bude postavljanja mina niti uvođenja taksi za prolaz brodova.

Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo su odlučili da inicijativu pokrenu bez direktnog učešća Vašingtona, nastojeći da zadrže neutralnu poziciju i, kako je saopštila Jelisejska palata, pronađu "treći put" između američkog pritiska na Iran i mogućeg obnavljanja neprijateljstava.

Nakon sastanka u Parizu, planiran je još jedan samit sledeće nedelje u Nortvudu, u blizini Londona, gde se nalazi britanski vojni štab, a dalji koraci zavisiće od razvoja prekida vatre i eventualnog nastavka pregovora između Vašingtona i Teherana.