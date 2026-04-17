Istražitelji navode da je Džastin Ferfaks pucao u svoju suprugu više puta pre nego što je potom izvršio samoubistvo u njihovoj kući u Anandejlu. Njihovo dvoje dece tinejdžera bila su kod kuće u trenutku incidenta, piše BBC.

Ferfaks, drugi Afroamerikanac izabran na državnu funkciju u Virdžiniji, obavljao je dužnost zamenika guvernera od 2018. do 2022. godine. Njegov mandat bio je obeležen optužbama za seksualni napad, koje je on negirao.

Šef policije okruga, Kevin Dejvis, rekao je da se čini da je ubistvo i samoubistvo proisteklo iz bračnih problema, iako je istraga i dalje u toku.

„Ovo je bio dugotrajan porodični sukob povezan sa, čini se, komplikovanim ili teškim razvodom“, rekao je Dejvis tokom brifinga u četvrtak ujutru.

Vlasti okruga Ferfaks odgovorile su na hitan poziv sina bivšeg zamenika guvernera nešto posle ponoći po lokalnom vremenu (05:00 GMT), a pozivalac je rekao da misli da je njegova majka izbodena nožem.

Istražitelji su pronašli čaure metaka pored tela Cerine Ferfaks i naveli da nije bilo dugotrajnog sukoba pre pucnjave.

„Mislim da se sve dogodilo odjednom“, rekao je Dejvis. „Nije bilo pauze... sve se dogodilo prilično spontano.“

Policija je saopštila da je par živeo zajedno, ali da su bili razdvojeni.

„Ovo je svakako pad iz milosti za relativno poznatu porodicu kojoj je, naizgled, mnogo toga išlo od ruke“, rekao je Dejvis.

„Tragično je za decu što su izgubila oba roditelja. Još je tragičnije što su bila u kući kada se to dogodilo.“

Politički lideri izrazili su šok zbog smrti i saučešće porodici.

"Pem i ja smo slomljeni zbog ove srceparajuće vesti", rekao je bivši guverner Ralf Nortam, pod kojim je Ferfaks služio.

"Imao sam čast da upoznam Ferfaksove dok su naše porodice služile zajedno".

Ferfaks se kandidovao za guvernera Virdžinije 2021. godine, ali je izgubio na preliminarnim izborima.



