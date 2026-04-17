Šefica EK Ursula fon der Lajen i komesarka za digitalne poslove Hena Virkunen predstavile su aplikaciju javnosti 15. aprila.

Već istog dana je bezbednosni konsultant Pol Mur objavio da je hakovao program i objasnio kako.

Mur je kasnije objasnio da je pristup EU "suštinski pogrešan" jer pretpostavlja da je korisnik aplikacije legitimna stranka koja želi da bude zaštićena, a ne uljez. Na osnovu te pogrešne premise, kaže on, aplikacija onda vraća rezultat da je "neko" stariji od 18 godina, bez garancije da je to u stvari tačno.

"Samo je pitanje vremena kada će ovaj proizvod dovesti do ogromnog curenja ličnih podataka", upozorio je Mur.

Direktor platforme Telegram Pavel Durov, smatra da je EU namerno napravila aplikaciju podložnu hakovanju, jer u startu greši tako što veruje uređaju, a ne korisniku.

"Nemojte se smejati birokratama EU. Ovo im je samo još jedan izgovor da naruše naše slobode", napisao je Durov na platformi Iks.

Po njemu, prvi korak u ovom procesu je program koji "poštuje privatnost" ali može da se hakuje. Kad se to neizbežno desi, onda se program "popravlja" ukidanjem privatnosti, i dobija se alatka za nadzor, koja je uvek i bila cilj, objasnio je Durov.

Američki istraživač Majk Benc, osnivač Fondacije za onlajn slobodu (FFO), već neko vreme upozorava da je opsesija "verifikacijom punoletstva" u Australiji, Britaniji i EU u stvari deo strategije cenzure i kontrole interneta.

"Shvatite da bez društvenih mreža, svaka osoba mlađa od 18 godina može da dobija vesti i informacije samo od zvanično odobrenih (globalističkih) medija", napisao je Benc na Iksu.

Establišment hoće da spreči omladinu da dođe u kontakt sa, recimo, Džordanom Pitersonom, pa su zato svi zakoni o ograničenjima interneta upareni sa indoktrinacijom "medijskom pismenošću" i zabranama korišćenja određenih medija u školi, kaže Benc.

Inače, istog dana kada su Virkunen i fon der Lajen predstavile aplikaciju, ruski prankeri Vovan i Leksus objavili su intervju upravo sa digitalnom komesarkom EU.

U tom razgovoru, Virkunen se svašta napričala o najavljenom ruskom učešću na venecijanskom Bijenalu, misleći da razgovara sa saradnicima bivšeg predsednika Ukrajine, Petra Porošenka.