Komandant iranske vojske, general-major Amir Hatami, izdao je poruku povodom Dana nacionalne vojske, naglašavajući da je vojska u potpunosti spremna da se suprotstavi bilo kakvoj agresiji.

Opisao je Dan vojske kao značajan trenutak u istoriji Islamske Republike Iran, ističući ulogu imama Homeinija u očuvanju i jačanju vojske tokom prvih godina nakon revolucije 1979. godine.

Hatami je rekao da je iranska vojska dosledno čvrsto stajala protiv neprijatelja zemlje, a istovremeno je igrala ulogu u humanitarnoj pomoći i javnoj službi.

Komandant je dodao da vojska nastavlja da sledi direktive vođe Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija, oslanjajući se na domaće kapacitete, moderno znanje i borbenu spremnost kako bi se osigurala nacionalna bezbednost.

Hatami je naglasio da vojska ostaje posvećena svojoj misiji, navodeći da su snage spremne sa punom budnošću i odlučnošću da odgovore na bilo kakvu pretnju ili agresiju.