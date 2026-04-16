Iranski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani saopštio je danas na sednici Generalne skupštine UN da pomorska blokada Ormuskog moreuza koju su proglasile Sjedinjene Američke Države predstavlja kršenje suvereniteta Irana.

Prema objavi agencije Tasnim, ambasador i stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri UN, Amir Said Iravani, u svom govoru na sednici GS UN povodom glasanja o bahreinskom nacrtu rezolucije o Ormuskom moreuzu, naglasio je da Iran decenijama obezbeđuje bezbednost i slobodu pomorskog prolaza u Ormuzu, kao i da su napadi SAD i Izraela u proteklih 40 dana bili usmereni na civilnu infrastrukturu i smatraju se ratnim zločinima.

On je pozdravio diplomatske napore Pakistana, Turske, Egipta, Saudijske Arabije, Kine i Rusije da se okonča rat. Iravani je istakao da nedavne nezakonite akcije Sjedinjenih Država, uključujući pokušaj nametanja pomorske blokade u Ormuskom moreuzu, dodatno razotkrivaju pogrešnu logiku koja leži u osnovi ovog nacrta.

"Ove nezakonite akcije su eskalirale tenzije i ugrozile pomorsku bezbednost i međunarodnu trgovinu", rekao je predstavnik Irana i istakao da je Islamska Republika Iran, kao odgovorna država posvećena Povelji Ujedinjenih nacija i međunarodnom pravu, uvek poštovala slobodu plovidbe i pomorsku bezbednost u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom moru.

On je dodao da je Teheran, u skladu sa međunarodnim pravom, preduzeo neophodne mere predostrožnosti kako bi osigurao bezbednost pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

"Ove mere imaju za cilj olakšavanje kontinuiranog i bezbednog prolaska brodova i sprečavanje neprijateljskog ili vojnog iskorišćavanja ovog plovnog puta od strane agresora i njihovih saradnika", istakao je on.

Ostvarivanje principa slobode plovidbe i bezbednosti plovidbe u Persijskom zalivu i Omanskom moru, posebno u Ormuskom moreuzu, koji se nalazi unutar teritorijalnog mora priobalnih država, moguće je samo uz puno poštovanje suvereniteta i suverenih prava tih država, te će se stoga trajna stabilnost u Ormuskom moreuzu i regionu postići samo prekidom agresije i punim poštovanjem legitimnih prava i interesa Irana, poručio je.

Iravani je istakao da Sjedinjene Države moraju da preuzmu punu odgovornost za ovaj, kako je naglasio, međunarodno nezakoniti čin i sve njegove posledice, uključujući i njegov uticaj na regionalni i međunarodni mir i bezbednost. Kao treću tačku, Iravani je naveo da su tokom proteklih 40 dana američko-izraelskog rata agresije protiv Irana agresori prekršili sve pravne, moralne i humanitarne granice.

"Prekršili su međunarodno humanitarno pravo i počinili ratne zločine namernim i neselektivnim ciljanjem civilne infrastrukture, uključujući stambene zone, škole, bolnice, medicinske centre, aerodrome i sportska, kulturna i istorijska mesta", naveo je.

Pored toga, istakao je Iravani, Sjedinjene Države su koristile vojne baze i objekte koji se nalaze u regionu Persijskog zaliva. Dokazi ukazuju na to da su vojni pokreti i operativna logistika u ovim bazama bili u toku radi planiranja, pripreme, opremanja i izvršenja ilegalnih vojnih napada protiv Islamske Republike Iran, uprkos prethodnim upozorenjima Irana.

"Iran je o ovim dešavanjima, zajedno sa relevantnom dokumentacijom, obavestio Savet bezbednosti i generalnog sekretara", rekao je on. Teheran pozdravlja i podržava sve diplomatske napore i verodostojne inicijative koje mogu da dovedu do trajnog okončanja ovog nezakonitog i neosnovanog rata, uključujući istinske napore Pakistana, Turske, Egipta i Kraljevine Saudijske Arabije, kao i inicijative Kine i Rusije, naveo je Iravani.

"Svako trajno rešenje mora da osigura definitivan i nepovratan kraj agresije i uspostavi pravedan i trajan mir, zasnovan na verodostojnim i proverljivim garancijama da se to neće ponoviti. U tom smislu, izražavamo iskrenu zahvalnost Vladi Pakistana, posebno premijeru i načelniku Generalštaba, za njihovo konstruktivno posredovanje i domaćinstvo ovih važnih razgovora", rekao je Iravani.

Prema njegovim rečima, uprkos dubokom nepoverenju prema Sjedinjenim Državama, koje proizilazi iz njihovih ponovljenih izdaja diplomatije, Iran je u pregovore ušao u dobroj veri i ostaje oprezno optimističan.

"Verujemo da ovi pregovori mogu dovesti do smislenog ishoda ako Sjedinjene Države usvoje racionalan i konstruktivan pristup i uzdrže se od postavljanja zahteva koji su suprotni međunarodnom pravu", istakao je on. Iravani je dodao da kategorično odbacuju sve neosnovane i politički motivisane optužbe protiv Irana koje su iznete na sastanku.

"Ove optužbe nemaju nikakvu pravnu osnovu i imaju samo za cilj da skrenu pažnju sa trenutne realnosti, naime nezakonitog i brutalnog rata agresije koji vode Sjedinjene Države i izraelski režim protiv Irana", zaključio je Iravani i dodao da treba napomenuti da je, prema međunarodnom pravu, Savet bezbednosti dužan da vrši svoja ovlašćenja u potpunosti u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija, a da svako odstupanje od ovih osnovnih principa potkopava pravnu validnost i moralni autoritet njegovih odluka.

(Tanjug)