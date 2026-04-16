Isa Aras Mersinli (14), učenik osmog razreda koji je u sredu u školi u Kahramanmarašu u Turskoj počinio stravičan napad u kojem je ubio osam učenika, nastavnicu i ranio još 17 ljudi, zaustavljen je zahvaljujući hrabroj reakciji Nedžmetina Bekčija, roditelja čija deca pohađaju tu školu.

Bekči, koji u školi radi i kao kuvar, nije oklevao ni trenutka kada je shvatio šta se dešava. Bez razmišljanja je krenuo na napadača i pokušao da ga zaustavi golim rukama dok je dečak, naoružan oružjem za koje se veruje da ga je uzeo od oca, bivšeg policajca, pucao po učionicama.

On živi u zgradi odmah iza škole i kaže da je reagovao čim je čuo pucnje. U školu je ušao kroz zadnji ulaz, a zatim je zajedno sa dvoje nastavnika i jednim radnikom iz kantine uspeo da savlada napadača.

Prema njegovim rečima, sve je počelo kada se vratio sa lekarskog pregleda oko 12.30 časova.

- Bio sam na odmoru već 15 dana i tog dana sam imao zakazan pregled. Tek što sam se vratio kući, čuo sam neke čudne zvuke. U prvi mah sam pomislio da neko lupa čekićem na obližnjem gradilištu. Međutim, kako su zvuci postajali sve glasniji, izašao sam na terasu i video decu kako iskaču kroz prozore – priseća se Bekči.

Dodaje da ni sam ne zna kako je tako brzo sišao sa četvrtog sprata i stigao do škole.

Kada je ušao unutra, zatekao je dramatičnu scenu – dvoje nastavnika i radnik iz kantine pokušavali su da obuzdaju napadača koji se otimao, udarao i pružao snažan otpor.

- Skočili smo na njega i uspeli da mu vežemo ruke. Držali smo ga na podu sve dok policija nije stigla. Sve vreme se opirao i pokušavao da ustane – rekao je Bekči.

Posebno potresno opisuje šta je napadač govorio dok su ga držali.

- Sve vreme je vikao: „Oprostite mi! Oprostite mi!“ – kaže Bekči.

U tom trenutku, kako navodi, svi su bili u šoku i nisu znali sa kim imaju posla.

- Mislili smo da je terorista ili bombaš samoubica. Plašili smo se da će sve da raznese. Nismo bili svesni šta se tačno dešava – dodaje on.

Kada je policija stigla, predali su im napadača.

Prvobitno se verovalo da je dečak izvršio samoubistvo nakon napada, ali je obdukcija pokazala da je preminuo usled obilnog krvarenja zadobijenog tokom pokušaja da ga savladaju.

Sumnja se da je upravo Bekči zadao udarac koji je bio koban, iako on to nije javno potvrdio. Prema informacijama iz policije koje prenosi Hurriyet, Bekči je tokom saslušanja opisao da je u jednom trenutku zamahnuo nožem ka napadaču kako bi ga sprečio da pobegne.

- Uleteo sam da pomognem i sprečim da još neko strada. Video sam osobu sa dugom kosom ispod kapuljače. U prvi mah sam mislio da ima oko 25 godina. Bio je visok i krupan. Nisam mu video lice. Pokušavao je da se oslobodi. Sećam se da sam zamahnuo nožem, ni sam ne znam odakle mi. Zamahnuo sam pored njegove noge i nisam bio siguran da li sam ga posekao. Hteo sam samo da ga sprečim da ustane ili pobegne – rekao je Bekči policiji.

Nakon što je napadač savladan, Bekči nije razmišljao ni o čemu osim o svojoj deci.

- Samo sam želeo da znam da li su mi deca živa – rekao je.

Njegova ćerka ide u predškolsko, dok mu je sin učenik šestog razreda. Najpre je pokušao da pronađe sina.

- Video sam njegovu torbu, ali njega nije bilo. Pomislio sam da je uspeo da pobegne. Onda sam otrčao dole da nađem ćerku. Srećom, učiteljica ih je sakrila u jednu prostoriju i tu sam je pronašao. Kasnije sam saznao da se sin zaključao u toaletu – ispričao je.

Nažalost, u napadu su ubijena i dvojica drugova njegovog sina.

- Ta deca su sva naša deca. Moramo da ih zaštitimo. Nikada više neću moći mirno da pošaljem svoje dete u tu školu – rekao je potreseni Bekči.