Prema navodima agencije Rojters, odnosi sa Venecuelom su bili prekinuti od 2019. zbog sporova oko priznanja vlasti, ali su sada obnovljeni uz podršku većine članica Fonda.

Direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva izjavila je da Fond sarađuje sa venecuelanskom vladom pod vođstvom privremene predsednice Delsi Rodrigez.

Svetska banka je istovremeno potvrdila da takođe obnavlja odnose sa vlastima u Karakasu, podsećajući da je poslednji kredit Venecueli odobrila još 2005. godine.

Ponovno uspostavljanje odnosa znači da MMF sada može detaljno da analizira ekonomiju Venecuele, što je važan korak ka mogućoj finansijskoj pomoći i rešavanju duga.

Investitori već pokazuju veće interesovanje za venecuelanske obveznice, jer očekuju da bi promene vlasti mogle olakšati restrukturiranje duga.

Procene pokazuju da Venecuela ima oko 60 milijardi dolara neplaćenih obveznica, dok se njen ukupan spoljni dug kreće između 150 i 170 milijardi dolara.

Odluka o obnavljanju saradnje dolazi nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trampa u januaru uklonila dotadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura sa vlasti i započela saradnju sa novim liderima, prenosi CNBC.